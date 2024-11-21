快訊

職場霸凌關注度不如性騷擾 制度補破網刻不容緩

台中藍委輪番洩漏盧秀燕未來藍圖 有條件不選黨主席？

何佩珊已向卓揆口頭請辭 今天請假未出席行政院會

Taiwan Plus稱川普重刑犯 立委諷：此時多希望沒人點閱

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠（左）與公視董事長胡元輝（右）上午到立院備詢。記者林澔一／攝影
文化部長李遠（左）與公視董事長胡元輝（右）上午到立院備詢。記者林澔一／攝影

TaiwanPlus成立三年，被質疑成效不彰，在野黨揚言要砍Taiwan Plus。文化部長李遠今赴立院報告文化部明年預算，多位立委質詢Taiwan Plus成效問題，指出TaiwanPlus 成立三年，來App下載次數僅17萬次，亞洲觀看雖占比 4成，但歐美地區觀看估比偏低，國際擴散成效不佳。明年度起還要續編三年經費34.71億，續編預算恐有浪費公帑之嫌。

而Taiwan Plus 報導美國大選時，提及川普時使用「重刑犯」詞彙引發爭議下架，更遭立委質疑「扯外交後腿」、「外交豬隊友」，更諷刺「「此時此刻多麼希望Taiwan Plus沒人點閱」。洪孟楷、萬美玲與林倩綺提案要求，文化部於一個月內提出Taiwan Plus檢討計畫報告，李遠允諾。

李遠受訪時表示，公視Taiwan Plus成立才3年，目前的流量已達到2億，粉專有100萬粉絲，9成為海外。而在這幾年的努力下，Taiwan Plus已經在北美落地；在亞洲，印度、馬來西亞也都進入到國際頻道。至於歐洲，Taiwan Plus已跟歐洲整合媒體服務商合作，談成了在歐洲的國際頻道上架，一起上架了有BBC、CNN、半島電視台，還有彭博社等。他認為，「外界得到的資訊其實跟實際的情況落差很大。」他接受立委黃國昌質詢時表示，對於Taiwan Plus的成效「不滿意」，但他了解Taiwan Plus的來龍去脈、3年來的努力與轉變，「想再給他們一點時間」。

Taiwan Plus 報導美國大選時，提及川普時使用「重刑犯」詞彙引發爭議下架，公視隨後提出檢討報告。洪孟楷、柯志恩、萬美玲、黃國昌等多位立委質詢接提及此事。李遠表示，外國記者的政治和傾向，跟台灣「還有一點差異」。他對檢討報告「不會太滿意」、覺得「還是找了一些藉口」，但文化部不能干預。

公視董事長胡元輝則表示，「重刑犯」此一詞彙可以用，美國也有多家媒體將「重刑犯」入標，但敘述脈絡必須更妥善，公視已為此成立專案小組檢視核稿流程。羅智強認為，台灣外交處境困難，Taiwan Plus此舉是「扯外交後腿」。羅廷瑋則諷刺，台灣即將參加川普就職典禮，不知道川普會不會記恨、希望川普是一個大肚量的人，「此時此刻多麼希望Taiwan Plus沒人點閱」。

公視 川普 李遠 美國大選

延伸閱讀

明年經濟成長率可望破3% 劉鏡清：川普是一大變數

否認公視董事長是酬庸工具 李遠：不是我要給誰就給誰

支持者力挺川普內閣名單 稱只有建制派在怕

川普上台通膨將大起？其實他骨子裡愛降息！ 股魚：投資00959B把握第二次機會

相關新聞

二年後漲健保費？衛福部證實最新補充保費上路時程

健保財務危機一直是外界關注重點，衛福部長邱泰源日前承諾健保費率2年不調漲。衛福部健保署長石崇良指出，目前正在研議補充保費...

立委喊停國土法上路 環團反對盼速落實

「《國土計畫法》應準時上路、不該繼續延宕，否則不利環境保育！」地球公民基金會等環團與民進黨立委林淑芬21日召開記者會，呼籲《國土法》儘速上路。林淑芬說，《國土計畫法》上路後，即便土地被劃入國土保育地區，現有合法建築物仍可維持使用，應儘速上路，建立更完整且合理的國土規劃及利用制度。

政院拍板4年5億城鄉計畫 藉評選、競賽攬國際高端客

為擦亮城鄉特色產業，塑造地方特色品牌，行政院會今拍板「城鄉在地共好能量提升計畫」，明起4年投入5億元，結合地方政府的力量...

王建煊林口自宅出價2500萬 賣房租屋投身公益

為投入公益、凸顯高齡租屋問題，前監察院長王建煊今在林口寓所宣布，要出售自家住宅，錢捐弱勢、搬家租屋。王建煊不只想賣房做公...

Taiwan Plus稱川普重刑犯 立委諷：此時多希望沒人點閱

TaiwanPlus成立三年，被質疑成效不彰，在野黨揚言要砍Taiwan Plus。文化部長李遠今赴立院報告文化部明年預...

12強複賽開打 中華隊首戰推黃子鵬先發搶勝

世界12強棒球賽今起進行複賽，中華隊複賽首戰今天上午11時面對委內瑞拉隊，中華隊先發打線唯一變動為岳東華扛先發二壘、第九棒；先發投手派出低肩側投的黃子鵬，委內瑞拉則是推出本季效力富邦悍將的羅戈先發。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。