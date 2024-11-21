Taiwan Plus稱川普重刑犯 立委諷：此時多希望沒人點閱

TaiwanPlus成立三年，被質疑成效不彰，在野黨揚言要砍Taiwan Plus。文化部長李遠今赴立院報告文化部明年預算，多位立委質詢Taiwan Plus成效問題，指出TaiwanPlus 成立三年，來App下載次數僅17萬次，亞洲觀看雖占比 4成，但歐美地區觀看估比偏低，國際擴散成效不佳。明年度起還要續編三年經費34.71億，續編預算恐有浪費公帑之嫌。

而Taiwan Plus 報導美國大選時，提及川普時使用「重刑犯」詞彙引發爭議下架，更遭立委質疑「扯外交後腿」、「外交豬隊友」，更諷刺「「此時此刻多麼希望Taiwan Plus沒人點閱」。洪孟楷、萬美玲與林倩綺提案要求，文化部於一個月內提出Taiwan Plus檢討計畫報告，李遠允諾。

李遠受訪時表示，公視Taiwan Plus成立才3年，目前的流量已達到2億，粉專有100萬粉絲，9成為海外。而在這幾年的努力下，Taiwan Plus已經在北美落地；在亞洲，印度、馬來西亞也都進入到國際頻道。至於歐洲，Taiwan Plus已跟歐洲整合媒體服務商合作，談成了在歐洲的國際頻道上架，一起上架了有BBC、CNN、半島電視台，還有彭博社等。他認為，「外界得到的資訊其實跟實際的情況落差很大。」他接受立委黃國昌質詢時表示，對於Taiwan Plus的成效「不滿意」，但他了解Taiwan Plus的來龍去脈、3年來的努力與轉變，「想再給他們一點時間」。

Taiwan Plus 報導美國大選時，提及川普時使用「重刑犯」詞彙引發爭議下架，公視隨後提出檢討報告。洪孟楷、柯志恩、萬美玲、黃國昌等多位立委質詢接提及此事。李遠表示，外國記者的政治和傾向，跟台灣「還有一點差異」。他對檢討報告「不會太滿意」、覺得「還是找了一些藉口」，但文化部不能干預。

公視董事長胡元輝則表示，「重刑犯」此一詞彙可以用，美國也有多家媒體將「重刑犯」入標，但敘述脈絡必須更妥善，公視已為此成立專案小組檢視核稿流程。羅智強認為，台灣外交處境困難，Taiwan Plus此舉是「扯外交後腿」。羅廷瑋則諷刺，台灣即將參加川普就職典禮，不知道川普會不會記恨、希望川普是一個大肚量的人，「此時此刻多麼希望Taiwan Plus沒人點閱」。