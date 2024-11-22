公園、超市、健身房散步就到！「遠雄敦富」解鎖高機能CHILL生活，住這裡超可以！

「遠雄敦富」坐落於好市多對面， 卡位精華區中的精華地段。 圖／遠雄敦富 提供

都會生活節奏緊湊，回到家裡只想悠閒自在的呼吸，如果可以就近採買生活用品、散步就到公園和健身房，距離捷運、車站也很近，這樣的居住環境多麼令人嚮往！台中北屯機捷特區挾帶充沛機能與軌道紅利，於近幾年快速崛起，坐落於好市多對面的「遠雄敦富」，卡位精華區中的精華，堪稱是整個機捷特區「皇冠上面的鑽石」。

想像一下，這樣的生活有多CHILL？走出社區大門就是公園，過個馬路即達好市多，大地商場、全聯、楓康超市，都在步行範圍內；捷運北屯總站、台鐵、機捷軌道加持，讓上班通勤省時又省力，放假想到附近的大坑山步道走走？想到漢神購物中心逛街？或是到洲際棒球場欣賞熱血賽事？因為通通都很近，所以不用做選擇，一條龍從早玩到晚也很輕鬆！

一票人超羨慕！綠意舒活氛圍X高機能

「遠雄敦富」行銷協理楊士瑩表示，近年機捷特區發展快速起飛，已成為一個自給自足的生活圈，匯豐銀行、人氣品牌「CAFE!N 硬咖啡」、家醫診所大舉進駐，也讓區域生活機能更提升。未來統一商場開幕後，星巴克、康是美、21風味館等都到齊了，這裡的生活品質更是其他重劃區無可比擬，區域榮景備受看好。

對自住客而言，機捷特區綠意生活感濃厚，又有74快速道路迅速銜接國道、雙鐵齊發(捷運加台鐵)優勢，並有多條聯外道路正在施工中，具備交通核心含金量；對內生活、商業機能充沛，對外還可共享14期重劃區的台中巨蛋、漢神百貨、太子置地廣場等重大建設，相比其他重劃區，房價CP值更高，是首購族、小家庭「花更少、住更好」的聰明選擇。

「遠雄敦富」走出社區大門就是公園，交通機能優越，又有都市難得的高綠覆率。 圖／遠雄敦富 提供

稀有三面臨路大基地，開放式互享格局讓家變好大

「遠雄敦富」位於機捷特區主幹道敦富路上，擁有區域稀有三面臨路、千坪大基地，提供絕佳的通風採光條件，同時面公園、鄰近好市多，地段十分優越。2-3房適切格局，引入LDK開放式設計，客廳、餐廳、廚房連成一線，讓空間更寬廣、使用方式更多元，賦予生活多一點彈性和餘裕，透過靈活的空間規劃，創造家人之間「有點黏又不會太黏」、舒適自在的互動模式，不僅吸引許多新婚小家庭入主，也有高置產族看好該案將成為區域地標與住宅指標 ，提早卡位為下一代置產。

楊士瑩表示，機捷特區從荒地到高樓，才七、八年時間已具備市心雛形，吸引各大企業品牌紛紛插旗，可以預見五年後勢必會更繁榮，生活機能益發便利豐富，「遠雄敦富」也將隨著區域發展，彰顯珍稀限量的C位價值。

「遠雄敦富」位於機捷特區主幹道上，擁有區域稀有三面臨路、千坪大基地。 圖／遠雄敦富 提供

遠雄敦富基本資料

基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口

接待中心：台中市北屯區敦富路437號

賞屋專線：0800-502-555

坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪)

企劃銷售：遠雄房地產

官方網站：https://www.fgrealty.tw/6qqy9t