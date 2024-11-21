「一起傳善吧!」推動社福轉動的力量

第十屆傳善獎頒獎典禮，由陳永泰公益信託委託人袁蕙華女士 (左五)頒獎，領獎代表由左起分別為中華民國自閉症基金會林注進董事長、德瑪汶協會林建治執行秘書、台灣展翅協會高亘瑩理事長、五味屋顧瑜君創辦人、芥菜種會李肇家執行長、博幼基金會陳良枝執行長、台灣露德協會邱飄逸理事長、光仁社福基金會黃斯勝神父執行長。 圖／陳永泰公益信託 提供

社福界的年度盛事「傳善獎」於20日在寒舍艾美酒店舉行第十屆頒獎典禮。獲獎單位議題多元，包兒少、疾病、身心障礙、部落及社區等領域的8家社福機構，這些機構不僅是社會大眾善心捐款的最佳選擇，更是企業界具體實踐ESG目標的最佳合作夥伴，現場超過400位社福機構及企業代表出席，氣氛熱絡溫馨。

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事開場首先感謝所有第一線服務社工及機構的努力，在各自領域照顧了弱勢的朋友。傳善獎經過台灣公益團體自律聯盟組成的評審團5個月嚴格審查，評選出各領域優秀社福機構，傳善獎得獎名單讓台灣各界愛心都可以找到自己想要支持的優秀機構。

傳善十年 努力打造社福支持網絡

傳善獎邁入十周年，主辦單位首次以「傳善10年回顧」分享主辦單位傳善獎如何誕生? 十年來做了什麼? 為什麼要這要做?詳細說明傳善獎以直接支持、服務專業、組織成長、對外溝通四大環節規畫，提供長期穩定資金支持機構創新，更安排了社福人才獎助學金、傳善學苑、經驗分享會、傳善論文獎等一系列機構服務面及組織面培力，讓機構能跨域交流、學習、分享與互助，也讓機構的服務跟改變被社會看見，強調對外溝通的重要性。如此獲益的不僅是社福機構與弱勢朋友而已，因為更好的社會，你、我都會獲益。陳永泰公益信託委託人袁蕙華女士也表達對所有在第一線服務夥伴的敬意，並指示要把傳善獎好好辦下去並加強支持力度，，期望能與更多類型、更多好朋友一起加入傳善的行列，創造更好的社會。

多元能力進社福 擴大社會影響力

陳永泰公益信託2024年設立「傳善論文獎」，社福機構的服務專業能夠發揮多少取決於社福發展趨勢、組織內部管理、外部溝通等三大面向影響，這些面向需要多元觀點的挹注，整體社福環境才能更有韌性以面對時代變化帶來的挑戰，「跨域交流」儼然成為社福成長的必經之路。

本屆特別安排2024傳善論文獎前十名得主出席，促成社福與學術界的交流，達到多元能力進社福的目標。典禮也邀請今年傳善論文獎特優獎得主丁玉珍以「NGO如何使用AI華麗轉身」為題，分享國內外透過AI提升治理能力的案例，期盼社會大眾能多面向認識AI技術，並鼓勵機構以自身專業為出發，設計合身的AI，讓其成為賦予機構優化創新能力的幫手。傳善獎持續推進跨領域的學者、實務界專家關注社福議題，希望壯大社福機構的夥伴資源而不再單打獨鬥，讓我們一起傳善吧!

台大政治系丁玉珍同學分享以使用者需求為核心發展AI以運用於組織，將有效提升組織效能並賦予弱勢群體就業競爭力。 圖／陳永泰公益信託 提供

想了解更多得獎名單

2024傳善獎八家獲獎機構

芥菜種會 自然農法培力返鄉就業



芥菜種會服務內容包含兒少安置、原住民族服務、醫療救助，以社區工作模式建立助人網，串連社區力量從扶助到自立。芥菜種會鼓勵青年返鄉，以前人智慧「取之自然，回歸自然」以「自然農法、人道飼養」知識培力、在地產業規模化，打造社區韌性以創造穩定就業機會，為土地和文化帶來永續價值。

芥菜種會透過在地產業的推動，創造返鄉青年的工作機會，建立農業知識培力教育，強化社區韌性。 圖／陳永泰公益信託 提供

德瑪汶協會 文化照顧推動社區自立

德瑪汶由部落居民和社區重建工作者共同成立，後轉型成為推動原鄉產業的團體，以共同照顧團結經濟為目標。德瑪汶延續泰雅族文化中共食共作傳統模式拓展在地產業，以泰雅織女青少年陪伴與共有雞青銀共養的計畫，將文化智慧深耕、融合創新以培力返鄉青年，並將盈餘回饋到社區照顧，以達成部落共同照顧的理想。

德瑪汶以文化為根基，透過傳統織布學習，讓青少年認識自身文化，促進跨世代文化參與及對話。 圖／陳永泰公益信託 提供

五味屋 療癒公益共學村

五味屋以閒置空間再利用的方式，以二手商店交由孩子經營以工代賑的方式，使孩子在做中學，翻轉其受助角色。五味屋創立至今已改造14個空間，建立跨領域整合平台，串起社區多面向資源打造療癒公益共學村，透過合作與陪伴使專業服務轉型，穩定服務據點，提升服務效能、以靠近社區需求，邁向社區共生社會。

五味屋透過空間活化，創造資源整合的場域，讓療癒、共學與公益能同時發生。 圖／陳永泰公益信託 提供

台灣露德協會 愛滋長者照顧計畫

露德協會陪伴感染者多年，過去因受疾管署邀請，協力重建感染者生活，並持續拓展服務面向，支持受感染所苦的夥伴。近年露德更關注到中高齡感染者的需求，期待串聯各地友善長照資源，增加愛滋友善的服務人力，促成愛滋社群互助，讓服務員對於愛滋照顧知識朝向正確的理解與接納。

露德協會透過倡議促進社會對疾病的正確認識，面對社會的污名，為愛滋感染者發聲。 圖／陳永泰公益信託 提供

博幼基金會 資源拓展帶希望回家

博幼基金會致力於縮減教育落差對孩子成長造成的影響。博幼透過合作以在地視角幫助孩子尋找最適的教育支持方式。面對近年特教生比例攀升的挑戰與屏東縣瑪家鄉涼山部落文化關懷協會合作，建立基礎早療服務平台助照顧者早療的專業知能提升，協助偏鄉的孩子順利轉銜融入校園生活，創造更友好的學習環境。

博幼基金會透過活動，將早療基礎的服務觸角拓展至偏鄉，使有早療需求的孩子獲得適切協助。 圖／陳永泰公益信託 提供

台灣展翅協會 防制教育的擴展與深化

守護兒少30年，展翅為受害兒少及其家庭提供服務，協助其從創傷中復原、重建生活。因為在服務中發現教育現場資源不足，為完善教育資源，本計畫擴大展開兒少性剝削預防教育行動，培力種子教師、兒少領域工作者及同儕成為教育者，讓預防工作在校園及社區永續紮根，幫助學生獲得有效教育並產生持續的影響。

展翅將防制教育融入培力課程，在少女自立計畫中鼓勵、陪伴少女將學習整合於生活。 圖／陳永泰公益信託 提供

中華民國自閉症基金會 照顧者親職培力中心

中華民國自閉症基金會是由患者的家長及關心自閉症各界人士推動成立。自2016年啟動發展遲緩兒親職技巧訓練課程台灣計畫（簡稱CST）提升照顧者知能。本計畫將以照顧者親職培力中心的設立，提供進階的親職技巧資源，為自閉症者及其家庭打造更完善的服務支持體系。

為協助自閉症孩子改善社交障礙，基金會提供課堂轉銜服務，幫助兒童順利融入國小生活。 圖／陳永泰公益信託 提供

光仁社福基金會 陪伴身障者走向自立

過去50多年光仁設立早期療育、日間照顧、社區家園、就業培力等單位服務近千名身心障礙者。自2003年至今成立 6家選品店，創造多元化社區創業環境。本計畫以古亭店為示範店並由身心障礙者障者擔任店長，培養經營商店的能力，同時將流程標準、專業化，以加盟模式鼓勵更多組織培力身障者，創造更多就業機會。