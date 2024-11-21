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評／勞動部錯失3時機 霸凌案血流成河

疾管署疑似霸凌案 衛福部長邱泰源：報告1周內完成

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源今日回應網友爆料疾管署霸凌事件。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源今日回應網友爆料疾管署霸凌事件。記者李青縈／攝影

勞動部職場霸凌案尚未落幕，衛福部疾管署又爆料也有以職場霸凌。衛福部部長邱泰源承諾，疾管署會在1周內提出調查報告，並且要求報告內容必須完整。

上周六有網友在社群平台threads爆料，疾管署整備組（新興傳染病整備組）組長是土皇帝，個性缺乏耐心、對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵你是豬嗎等，也讓組上調離率高。

為了維護疾管署同仁跟當事人權益，疾管署成立專案小組，包含2位疾管署委員及2位具法律或心理諮商專長的外部專家，將在1周內盡速完成調查。

邱泰源說，調查複雜，但外界高度關顧，疾管署會加速在在1周內提出報告，也會請報告要維持完整度。

另外，勞動部公務員死亡案，有網友爆料當時使用「輪椅」已無生命跡象的公務員送醫。媒體詢問邱泰源是否合適？他表示，對當時狀況不了解，但依據過往醫院經驗，此做法不對，但應該給往生者最大尊重。然而，新北市消防局昨日已回應，使用坐式擔架而非輪椅。

公務員 勞動部 疾管署 邱泰源 霸凌

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