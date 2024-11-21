反核不反電！貢寮人吶喊核四不能一直封存拖延影響地方發展

新北市貢寮區龍門里長吳世揚說，「核四不能一直封存下去，遙遙無期，將會嚴重影響當地的經濟發展」，政府應早一點決定要廢止核四，或者轉型為其他電能規畫的「儲能廠」，趕快做出決定，不要一直拖下去。

吳世揚表示，已經微收但用不到的土地，應該早一點還地於民，據地方的了解，台電有「儲能廠」的規畫，但一直沒有把範圍規畫出來，地方也不清楚，規畫出來後，真的用不到的地就早一點還給原地主。

吳世揚也說，六、七十年徵收至今已有數十年，地主都已經過好好幾代人，即使拿回了地也不能耕種，這麼久了補償如何計算，都要與地主好好溝通。

「反核不反電」吳世揚指出，貢寮居民目前的態度是認為核能的安全性無法保障絕對安全，並不反對其他電能的規畫如天然氣、綠能電源等，如果把核四廠轉型為其他電能，只要能在安全的情形下規畫進行，地方並不會反對。

鹽寮反核自救會前會長吳文通，帶領貢寮人反核多年，他說，「不廢核四每天都在燒錢，全民都要負擔」，現在政府是要決定「何時廢核四，而不是要不要廢核四」，他認為政府的政策要趕快做出決定，不要再一直拖下去，這也是多年來他們一直主張的訴求；徵收了卻沒有使用的土地，當時是要還地於民，這是民眾的基本權益。

林姓居民表示，他住了40多年，「貢寮一直被貼上核四的標籤幾十年了，貢寮人希望就直接廢了，不要再一直封下去，貢寮冷冷清清這麼久，就可以重生，不再與核四畫上等號，讓人經過時總是要擔心核能的安全，這是很多人的心聲」。