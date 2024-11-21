核四用地審議不准廢徵 民進黨挨批反核只在選舉騙選票

核四封存逾10年，內政部土地徵收審議小組昨天審議廢止核四徵收土地申請案，拆核四促進會總幹事楊木火列席，指核四已無重啟可能，請求廢止第三到第六部機組範圍8筆土地。最後決議出爐為「不准予廢止」，楊昨晚對此結果回應，證明民進黨不是真正反核，只是選舉時當成騙選票的武器。

核四廠區以及周遭土地共480公頃，包含山地和平地，實際整地約107公頃，靠近貢寮國小後山貢寮區社里段水返港小段8筆土地原為林、農地，屬陳姓地主所有，原列為第三到第六部機組範圍。陳請求廢止經濟部所屬台電當初辦理核四廠工程徵收的土地。楊木火昨與陳姓地主出席會議。參加單位有台電、經濟部、新北地政局等單位。

楊木火在會中說明，核四公投結果是全國人民共同的決定，110年12月核四啟封公投未通過，政府必定會依據公投的結果執行人民的意志。核四現況的客觀事實及法規依據，絕不會有重啟機會，建廠執照也已失效，機組的運轉能量已全數喪失，不可能重啟。

楊木火表示，核四封存的目的、目標已無法達成，「繼續封存將導致國家資源嚴重浪費。」他質疑「台電不願廢止核四徵收土地還地於民，是不是台電已經跟財團談好，要將核四土地轉給財團？」

楊木火指台電當年徵收時未曾依「電業登記規則」相關規定提出第三到第六部機組籌設或施工許可之申請，違反土地法「需用地人於聲請徵收土地時，應證明其興辦事業已得法令之許可」。

楊木火說，去年12月29日，當時正副總統候選人賴清德、蕭美琴、賴品妤的貢寮後援會成立「終結核四音樂會」大會時，洪申翰立委拿著麥克風對台下數百位民眾大聲說「廢核四後一哩路，是賴清德當選總統」，楊木火向賴清德總統喊話，「請問賴總統何時廢核四？」

楊還指出，去年3月政府公布「2050淨零排放路徑及策略總說明」，表明公正轉型為12項關鍵略之一。因此為彌補台電過去違法不當的徵收方式，內政部應依土地徵收條例第49條，廢止徵收陳姓地主原所有土地，還地於民，達成轉型正義。

楊木火得知「不准予廢止」決議後說，他近日就會控告行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、台電董事長曾文生三人涉嫌瀆職，因為核四已無重啟的機會，明知無法再使用，但每年又編列龐大的封存經費，不是瀆職是什麼？

楊木火指出，這結果證明長期以來，民進黨反核就只是選舉時的武器，並不是真正反核，就是為了騙選票，「會傷了民進黨基層的心」。