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經部：核四原址有地上物 無法廢止徵收

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
經濟部表示，核四龍門電廠徵收的土地，確實已經開發，只是沒完全蓋完，且現在仍有地上物，無法構成廢止土地徵收的條件。聯合報系資料照片
經濟部表示，核四龍門電廠徵收的土地，確實已經開發，只是沒完全蓋完，且現在仍有地上物，無法構成廢止土地徵收的條件。聯合報系資料照片

有關廢止核四土地徵收申請案，經濟部表示，興建核四龍門電廠徵收的土地，確實已經開發，有核電廠興建於此，只是沒完全蓋完，且現在仍有地上物，無法構成廢止土地徵收的條件。

對於民團質疑，核四繼續封存將導致國家資源嚴重浪費，經濟部表示，希望場址及已投資的電力設備做最大化利用，例如，電廠內還有很多設備完善的輸電系統，可作為北部電網重要的輸電節點。

若後續規畫後沒用到那麼多土地，如何歸還則要和居民協商。經濟部說，台電目前希望以資產使用最大化規畫核四廠利用，當初徵收土地，有些在電廠內部，有些靠近澳底或在山上等，根據幾次協商，居民希望算好面積及價值，交換靠近鬧市街區的土地，台電則留下靠近電廠的土地，但還未取得協商結果。

經濟部也坦言，核四土地徵收已數十年，現在非常難處理，找繼承人就不容易，一塊地繼承、持分，又繼承，很複雜，台電也透過當地宗親會找人，每月都會跟居民開會協商。

台電 核四

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