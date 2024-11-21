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核四土地徵收審議小組決議 藍綠立委都不滿

聯合報／ 記者李成蔭游明煌／新北報導
核四議題爭論多時，有立委認為既然沒有要運轉，就該還地於民。圖／聯合報系資料照片
核四議題爭論多時，有立委認為既然沒有要運轉，就該還地於民。圖／聯合報系資料照片

民團、在地居民盼廢止核四「核電廠用地」地目，還地於民。對於內政部土地徵收審議小組昨審議結果，民進黨立委李坤城說，現在不進不退不是辦法，在非核家園目標前須處理；國民黨立委洪孟楷則批民進黨政府能源政策邏輯矛盾，未來可能要轉彎。

李坤城前天質詢行政院長卓榮泰，既然核四沒要重啟，地目有沒有機會變更？卓回應「若取得共識，就往活化來談。」

李說，他要求經濟部處理該用地，若沒有變更，該用地就永遠都是核電廠用地，不能利用，居民的心也懸在那邊，所以要求盡快將地目變更，對當地發展會比較好。

李坤城直言，現在這樣不進不退也不是辦法，未來希望政府凝聚共識，是否要做其他電廠使用等，要有具體規畫，經濟部也應該跟居民說清楚。

洪孟楷說，審議結果顯示民進黨政府能源政策邏輯矛盾，核能已被世界當成乾淨能源，民進黨政府卻死抱廢核神主牌，另方面又持續保持核四廠用地與民爭地，不知道是「做包牌」政策選擇， 或民進黨說了算？

「看起來民進黨政府也在轉彎、在找台階下，才會保留一個選項。」洪孟楷說，面對能源議題，惟有為錯誤政策道歉才是正途；把屬於人民的地還給人民，不然就應告訴國人有什麼規畫。

新北市貢寮區龍門里長吳世揚說，「核四不能一直封存下去，遙遙無期，將嚴重影響當地的經濟發展」，政府應早一點決定要廢核四或轉型，趕快做出決定，已徵收但用不到的土地，應早點還地於民。

核四 民進黨 經濟發展

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