監院指未主動提告涉性騷法官 士林地院：未護短姑息
士院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬被彈劾，監察院通過調查報告，請士院檢討未主動提告的部分。士院今天表示，尊重，未護短、姑息，因被害人已提告，才未重複為之。
根據監察委員高涌誠、紀惠容、鴻義章新聞稿指出，士林地方法院法官蔡明宏（已停職）涉性騷擾及強制猥褻多名女性下屬案，監察院今年3月12日全票通過彈劾；監察院再通過調查報告，指士院未主動提告，確有不足，應予檢討。
士院今天晚間發布新聞稿指出，院方於民國112年6月被害人申訴當天，即提供各項心理支持措施，啟動性騷擾處理調查機制、引進外部專家意見，並於當天依法通報，依意願調整工作場域等，盡其所能給予職場照料。
新聞稿指出，院方也依性騷擾申訴委員會建議，函送法官評鑑委員會進行個案評鑑，且主動將其他被害人部分再次移送法評會進行個案評鑑，並依法評會決議，請司法院移送監察院審查。
士院表示，院方擬依法移送地檢署前，致力調查釐清情節，且因得悉被害人已提告，才未重複為之，充分配合刑事調查，提供所需資料，未護短、姑息。
對於監察院請士院檢討，若主動提告，可宣示態度，將具高度指標意義，及鼓勵其他被害人勇於出面控訴等，士院表示尊重。
士院強調，院方已利用各種會議宣示，注意職場是否有性騷擾情事，並主動通報釐清、提供支援措施，並定期舉辦性別平等、性侵害防治教育訓練；且院方為司法機關中首間配合性平三法施行，當日即發布修正及制定規範的法院，足見院方改善的決心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言