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監院指未主動提告涉性騷法官 士林地院：未護短姑息

中央社／ 台北20日電
士院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬被彈劾。圖／聯合報系資料照片
士院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬被彈劾。圖／聯合報系資料照片

士院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女下屬被彈劾，監察院通過調查報告，請士院檢討未主動提告的部分。士院今天表示，尊重，未護短、姑息，因被害人已提告，才未重複為之。

根據監察委員高涌誠、紀惠容、鴻義章新聞稿指出，士林地方法院法官蔡明宏（已停職）涉性騷擾及強制猥褻多名女性下屬案，監察院今年3月12日全票通過彈劾；監察院再通過調查報告，指士院未主動提告，確有不足，應予檢討。

士院今天晚間發布新聞稿指出，院方於民國112年6月被害人申訴當天，即提供各項心理支持措施，啟動性騷擾處理調查機制、引進外部專家意見，並於當天依法通報，依意願調整工作場域等，盡其所能給予職場照料。

新聞稿指出，院方也依性騷擾申訴委員會建議，函送法官評鑑委員會進行個案評鑑，且主動將其他被害人部分再次移送法評會進行個案評鑑，並依法評會決議，請司法院移送監察院審查。

士院表示，院方擬依法移送地檢署前，致力調查釐清情節，且因得悉被害人已提告，才未重複為之，充分配合刑事調查，提供所需資料，未護短、姑息。

對於監察院請士院檢討，若主動提告，可宣示態度，將具高度指標意義，及鼓勵其他被害人勇於出面控訴等，士院表示尊重。

士院強調，院方已利用各種會議宣示，注意職場是否有性騷擾情事，並主動通報釐清、提供支援措施，並定期舉辦性別平等、性侵害防治教育訓練；且院方為司法機關中首間配合性平三法施行，當日即發布修正及制定規範的法院，足見院方改善的決心。

性騷擾 提告 監察院

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