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荷蘭眾議院通過友台議案 外交部：挺台力道逐年增強

中央社／ 台北20日電

荷蘭眾議院於19日通過友台議案，呼籲荷蘭政府支持台灣與歐洲主要國家啟動投資協定的正式談判。外交部今天致謝表示，荷蘭國會挺台力道逐年增強，該動議案是荷蘭眾議院今年通過的第4個友台決議。

外交部晚間發布新聞稿指出，荷蘭眾議院於19日通過由民六六黨（D66）眾議員、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）領銜提出的友台動議，呼籲荷蘭政府支持台灣與歐洲主要國家啟動投資協定的正式談判，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

根據該動議案，外交部表示，荷蘭因半導體產業及擁有歐洲最大港口，維繫與台灣的良好關係及區域的穩定，對荷蘭的利益格外重要。鑒於中國逐步升高對台灣的威脅，且衝突升級所造成的經濟損失恐將高於金融危機及新冠肺炎疫情的總和。透過深化與台灣的經濟關係，將能向中國清楚傳達歐洲希望維持現狀的訊息。

外交部強調，荷蘭國會挺台力道逐年增強，該動議案是荷蘭眾議院今年通過的第4個友台決議，荷蘭眾議院另支持台灣的國際參與、針對中國5月「聯合利劍-2024A軍演」呼籲荷蘭政府聯合歐盟及理念相近國家共同挺台，以及在聯合國大會召開期間，指明聯大第2758號決議未排除台灣的國際參與。

此外，外交部提及，荷蘭眾議院在10月下旬首次正式組團訪台，顯示雙邊實質關係緊密友好。

外交部 荷蘭

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