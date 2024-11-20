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士林地院法官性騷案 監察院促司法院改善

中央社／ 台北20日電
法官蔡明宏涉強制猥褻罪，判處有期徒刑2年2月。圖／聯合報系資料照片
法官蔡明宏涉強制猥褻罪，判處有期徒刑2年2月。圖／聯合報系資料照片

監委高涌誠今天說，台灣士林地方法院法官蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女性下屬案，監察院3月12日全票通過彈劾；監察院再通過調查報告，函請司法院督導所屬，並研謀改善作為。

對於監察院監委的調查報告結論，司法院院表示尊重，至於報告中學者專家建議的自行糾錯功能精進措施，司法院也會研議參採。司法院重申，針對少數法官的違失情事，始終採取依法究責、絕不寬貸的立場，對於不當的行政處置措施，也會勇於自我反省，不包庇、不護短。

監察委員高涌誠、紀惠容、鴻義章透過新聞稿表示，蔡明宏涉性騷擾及強制猥褻多名女性下屬，重創法官形象與職務尊嚴，嚴重減損民眾對司法信賴，監察院已於3月12日通過彈劾案，移送懲戒法院審理。

監委指出，士林地院歷任院長處理民國96年B女遭蔡明宏強制猥褻事件，未依當時適用的兩性工作平等法規定，採取立即有效的糾正及補救措施，不但導致B女事後陷入長期人際孤立處境，及蒙受行為不檢的不實流言達數年之久，更足使其他遭蔡明宏性騷擾的被害人產生寒蟬效應，不利事實有效揭露。

監委說，士林地院時任書記官長在99年8月間，就獲悉有另名D女受害情事，卻未在士林地院政風室調查B女事件期間適時提供相關資訊，導致錯失蔡明宏恐為性騷擾慣犯的重要訊息；在D女決定不申訴後，更逕將其申訴書以碎紙機碎掉，影響相關事證保存，核有違失。

監委表示，這些人員主觀上或許並非刻意包庇，且礙於時效限制，已無移送懲戒實益，但客觀上確實強化蔡明宏僥倖心態，導致士林地院再發生女性人員受害情事，因此監察院予以理清並詳實公布，以真相承載遲來的正義，撫慰受害人當年傷痛。

監委說，士林地院處理E女遭蔡明宏強制猥褻一案，相關應處作為尚屬積極、明快，但E女申訴後，就向檢察機關提起告訴，因此士林地院未再依刑事訴訟法第241條規定，另予告發。

監委認為，蔡明宏身為資深法官，且長期擔任審判長職務，身分特殊，士林地院若能主動提告，適可宣示其絕不護短、姑息的態度與立場，具高度指標意義，更能鼓勵其他被害人勇於出面控訴，協助建構蔡明宏整體的違失樣貌。士林地院未慮及此，確有不足，應予檢討。

監委指出，法評會就蔡明宏強制猥褻B女做出「不付評鑑」決議，與懲戒法院歷來判決的審認標準未合，不免讓人產生「官官相護」的負面聯想。現制下法官法等規定，並無就「不付評鑑」決議設有類似刑事訴訟法「聲請再議」或監察法「提起異議」機制，建議司法院研酌是否修法補強，以期周延。

監委強調，本案凸顯司法體系自行糾錯的功能仍有精進空間，司法院應以本案為鑑虛心檢討，研謀「制度性」改善方案，以強化司法防腐機能，請司法院督促所屬，研謀改善作為。

司法院 猥褻 監察院

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