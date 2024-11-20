接見癌症希望基金會 副總統：感謝長期推癌症關懷

副總統蕭美琴今天接見癌症希望基金會訪團表示，總統賴清德是第一位醫師總統，在競選期間也提出「健康台灣」願景，現在正逐一落實，包括增加抗癌資源及親自主持「健康台灣推動委員會」。並感謝癌症希望基金會長期從民間角度推動癌症關懷工作，促進整體國人健康。

副總統蕭美琴下午在衛生福利部次長周志浩及民進黨立委王正旭陪同下接見財團法人癌症希望基金會董事長莊國偉率領的訪賓，副總統感謝大家共同關心國人健康並表示，賴總統是第一位醫師總統，相當重視國人健康的推動，在競選期間也提出「健康台灣」願景，現在正逐一落實，包括增加抗癌資源及親自主持「健康台灣推動委員會」。

副總統提到，「健康台灣」每個面向都需要不同層次的解決方案，以及政府政策、民間力量、最專業的醫護界和所有國人的共同關注。她也感謝癌症希望基金會長期從民間角度推動癌症關懷工作，促進整體國人健康。