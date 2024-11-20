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巴拉圭省長訪台 允協助建設台巴科技智慧園區

中央社／ 台北20日電

外交部常務次長陳立國今天午宴友邦巴拉圭上巴拉那省省長托瑞斯，由於台巴科技智慧園區就在該省，外交部盼園區成為榮邦計畫指標，托瑞斯表示，全力協助台灣建設該園區，展現互利共榮合作成果。

陳立國今天以午宴歡迎巴拉圭上巴拉那省（AltoParaná）省長托瑞斯（César Landy Torres）夫婦訪團，雙方就台巴當前政治局勢、強化農牧、貿易及學術交流等議題交換意見。

外交部透過新聞稿表示，陳立國致詞時說，誠摯歡迎托瑞斯省長夫婦首度訪台，上巴拉那省是巴國工商農牧重鎮，外交部目前積極推動的台巴科技智慧園區也位於該省，期盼藉由在園區內引進智慧製造、乾淨5G及AI算力等先進科技，將其打造為台灣推動「榮邦計畫」指標性專案。

陳立國提及，托瑞斯此行來訪除將促進台巴雙方科技與經貿連結，經由相互認識與交流更可為未來合作探索新方向。

陳立國也歡迎托瑞斯代表上巴拉那省來台參加明年「智慧城市展」及「台北國際食品展」等活動，將台巴雙邊友誼提升至涵蓋中央及地方政府全面性合作夥伴關係。

托瑞斯表示，他是資工專業背景，肯定及欽羨台灣高科技產業發展成果，盼藉這次訪台增進對台瞭解，並將全力協助台灣在當地建設智慧科技園區，協助巴國人才培育及產業轉型，展現兩國互利共榮合作成果。

外交部 巴拉圭

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