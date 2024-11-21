中華電信攜手青年設計師 以創意設計永續地方產業

2024蹲點創新設計行動成果發表會大合影。 圖／中華電信基金會 提供

中華電信基金會昨(20日)舉辦第五屆「蹲點創新設計行動」成果分享會，邀請參與計劃的社區單位及大專設計團隊分享年度成果。此計畫的重點是由具備設計專業的大學師生與社會企業，一起挖掘地方產業的亮點，共創設計解方，最後由基金會支持地方讓設計落地，從實質面扶植地方產業永續經營。

成果分享會現場氣氛熱絡，兩年前返回屏東縣牡丹鄉高士部落服務的李恩屏表示，一直很感謝基金會長期深耕部落、陪伴在地，特別是對於這麼偏遠的地區，還能持續投入專案資源，讓部落青年有機會認識不同的夥伴單位，一起為地方創生和永續地方而努力。

已經第三度參加「蹲點創新設計行動」計劃的高雄科大王藝蓁老師表示，「這個計劃的執行需要和社區密集交流與激發創意，除了提升同學們的溝通表達能力外，也讓他們更能從需求者與消費者的角度出發進行設計，這半年來的實戰歷練彌足珍貴，是無法從學校教育中獲得的。」

高科大工設系為赤山社區打造新包裝。 圖／中華電信基金會 提供

中華電信基金會成立於2006年，以「縮短城鄉數位落差」為宗旨，在全國、離島地區建置近90處「數位好厝邊」據點，導入專案資源，陪伴社區成長。從多年來關注地方事務的過程，基金會觀察到，偏鄉部落、鄉鎮鄰里有許多獨特的產業亮點，但因為青壯年人口外移、專業人才及資源不足等因素，迫使產業發展走走停停。

因此基金會自2020年啟動「蹲點創新設計行動」計劃，邀集社會設計領域的專業團隊5% Design Action、具備設計專業的大學師生團隊，以近半年的時間，從盤點產業現況、梳理發展瓶頸著手，挖掘地方產業亮點、共創設計解方，最後由基金會支持地方讓設計落地，從實質面扶植產業永續經營。

今年各組的設計主題除了延續共創精神，更強化數位科技的連結與使用。

位於屏南的高士社區屬排灣部落，在地有著名的網紅打卡景點白色鳥居、豐富文化資產及生態樣貌，近幾年部落積極推展在地遊程。考量部落人力不足，東海大學工設系團隊決定從建置社區網站著手，一方面減少過多的人力負擔，在資訊盤點的過程，更為部落保存重要文化資產及耆老智慧。東海大學郭家瑋老師提到，從台中開車到屏東高士部落需要五個小時的車程，真的是一大考驗，但是當團隊踏上高士，立刻被地方風土、原鄉文化所吸引，為了讓高士的美被更多人看見，團隊卯足全力投入計劃，希望這個設計產出，能確實解決部落人力不足的現況。

東海大學工設系為高士部落建置網站。 圖／中華電信基金會 提供

同樣運用「數位力」解決鄉村人力空缺的，還有大同大學媒體設計系的團隊，與彰化溪州「與泥共好」團隊推廣在地走讀、牛耕文化，期待讓更多人認識濁水溪流域的人文風貌。透過設計團隊的巧思，將時下流行的闖關解謎遊戲，結合線上平台，以在地具特色的七個走讀景點設計出關卡，讓街區走讀變得趣味生動。為了結合濁水溪流域黑泥的特色，在解謎遊戲中設計了IP「泥伯伯」成為故事主角，討喜又可愛的造型讓參與行程的旅人多了份驚喜。

大同大學媒體設計系前往彰化溪州執行計劃。 圖／中華電信基金會 提供

第三個設計個案則是屏東萬巒鄉的赤山社區，在地以盛產金鑽鳳梨而聞名，為拓展公共服務，社區結合農特產品的販售及「老厝54」空間的營運，希望能創造盈收、嘉惠村民。高雄科技大學工設系團隊，協助社區重新定位品牌，賦予「HUB54」的新定位，將赤山打造為串連萬巒鄉各處景點的中繼站，另同步為品牌打造全新LOGO，以拼貼圖像帶出社區的多樣化，從軟硬體層面強化赤山的形象。赤山社區發展協會專案經理湯菀蕈看到現場成品感動的說，團隊在過程中很重視社區提出的想法，設計的環節也非常細緻，今年產出的設計項目真的符合赤山的期待，未來也會將這些設計項目完整落實到在地。

五年來，「蹲點創新設計行動」已陸續前往台東、屏東、嘉義、花蓮、桃園、基隆、彰化等地，從品牌定位、LOGO及IP設計、CIS識別、產品包裝、空間優化、社區故事採集、食農教育輔具製作、海廢料循環設計等面向協助產業優化升級。中華電信基金會執行長郭瓊俐表示，地方產業的成長並非一蹴可及，所以明年「創新設計行動」計劃將持續推進，除了厚實地方軟實力，也希望帶入中華電信企業能量，從全方面讓好事成真，為青年返鄉、留鄉之路開啟更多機會。

今年的成果分享會，除了展出今年三個團隊的蹲點創新成果，也同步展出歷屆共計15個社區的設計成果，呈現出地方產業的多樣性，以及新銳設計師的設計力、創意力。參與過「蹲點創新設計行動」計畫的學姐與業師們，也特地回娘家，和本屆的團隊分享心得與成果，攜手為地方創生貢獻心力。