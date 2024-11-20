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建交26年紀念展！透過藝術認識馬紹爾群島 展現雙方風土民情

中央社／ 台北20日電
馬紹爾群島共和國大使館與原住民族委員會20日推出文化藝術展「島如船、海作路：南島文化的航程與對話」，由馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）（右2）、原民會副主委鍾興華（左2）、外交部主秘唐殿文（左）及攝影師林哲瑋（右）共同揭幕。中央社
馬紹爾群島共和國大使館與原住民族委員會20日推出文化藝術展「島如船、海作路：南島文化的航程與對話」，由馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）（右2）、原民會副主委鍾興華（左2）、外交部主秘唐殿文（左）及攝影師林哲瑋（右）共同揭幕。中央社

26年前的今天，馬紹爾群島共和國正式與中華民國建立邦交。為慶祝2國情誼，6名台灣藝術家分別以繪畫、攝影等作品展現雙方風土民情，以藝術方式觀察南島文化異曲同工之處。

馬紹爾群島共和國大使館與原住民族委員會合作推出文化藝術展「島如船、海作路：南島文化的航程與對話」，參展藝術家包含楊慕仁、郭悅暘、華恆明、林哲瑋、黃淑惠及唐子雯，展覽開幕式今天舉行。

林哲瑋是名居住於馬紹爾群島超過20年的攝影師，今年更是馬紹爾群島參與聯合國氣候變遷會議的隨團官方攝影師，見證馬紹爾群島總統海妮（Hilda C.Heine）於大會上為台灣發聲一刻。

林哲瑋介紹自己是「馬紹爾紀錄片導演與攝影師」，日常更以「台馬人」自居。他說，這場展覽不僅是場藝術盛會，也是與靈魂的對話，展現藝術家對土地、海洋的深刻思考，如華恆明作品提醒人們對海洋資源的依賴，郭悅暘則以探討新世代原住民如何與土地產生連結等。

此次林哲瑋也展出多幅影像作品，探討馬紹爾群島居民面對氣候變遷的生活方式，他說，藝術作為文化的延展，為土地發聲，正是南島文化對土地的愛，期望透過藝術力量展現2地邦誼。

馬紹爾群島駐台大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）表示，26年來馬紹爾群島與台灣關係更加緊密，不管在衛生、教育、婦女權等，台灣都提供給馬紹爾群島非常多幫助，他們注意到台灣國際參與度一直碰到阻礙，而他們也會重視承諾，持續協助台灣獲得國際接納。

外交部主秘唐殿文曾任駐馬紹爾群島共和國大使，他說，很懷念過去時光，2國26年來在民主、自由、尊重人權的共享基礎價值下，合作過多元領域如農業、公共衛生、氣候變遷等，今天又增添了藝術交流。

原委會副主委鍾興華表示，此次展覽除紀念建交26週年，也期望以藝術呈現2國文化相似性，從現場繪畫、攝影、陶藝上都可見相似的南島文化智慧與海洋文化，而早在2國建交前，同為南島語系的台灣與馬紹爾群島就有歷史連結，希望藉由藝術讓大家感受到這份珍貴的南島情誼。

「島如船、海作路：南島文化的航程與對話」即日起於台北帝門藝術中心展出至12月20日。

藝術家 馬紹爾群島

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