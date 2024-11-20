譯者游騰緯翻譯「山瘟」 帶原住民文學走進英語世界

文學翻譯家游騰緯參與台灣文學外譯計畫，翻譯原住民作家魯亮．諾命（Lulyang Nomin）作品「山瘟」，並於11月由英國異鄉客出版社出版上市。游騰緯並受邀到英國諾威治駐村一個月，與當地交流並參與新書宣傳。

這項合作計畫由駐英代表處文化組與國立台灣文學館、異鄉客出版社（Strangers Press）、英國文學翻譯中心（BCLT）等機構合作，精選5部台灣文學短篇作品，推出專案「假想ká-sióng」。

游騰緯畢業於政治大學英文系、台灣大學翻譯碩士學位學程筆譯組，曾譯有「音樂之戰」、「藝術家之死」，並與多個藝術場館合作，包括國家兩廳院及台北當代藝術館。本次翻譯的「山瘟」（Mountain Rat）為2021年「原住民華語文獎創作獎－小說」得獎作品。

2021年，駐英文化組協助與英國當地機構討論合作，與台灣文學館共同推動外譯計畫，執行為期3年的人才培育，游騰緯是第2屆工作坊學員。

今年，他從工作坊中脫穎而出，被分配到「假想ká-sióng」中的一文，並受邀到英國國家寫作中心（NCW）駐村一個月。

游騰緯接受中央社訪問時說，他平常文學翻譯以英翻中為主，會接觸到中翻英純屬巧合，本次負責的「山瘟」是他第一部中翻英作品。

他表示，身為非英文母語人士，在從事中翻英的工作會相對吃力，也常遭到質疑。

除了在諾威治（Norwich）駐村外，游騰緯與另一位駐村譯者許勝吉還到了英國里茲（Leeds）、牛津（Oxford）舉行研討會。游騰緯說，他最常被問到的問題便是身為非英文母語者，在翻譯成非母語的文字時所面對的困難。

他表示，母語不一定能保證好的寫作，翻譯工作還需要經過專業訓練。每次翻譯工作對他都是新的學習，像是這次特別觀看許多驅魔相關的英文影集，以確保翻譯用語在英文語境是合理的。

游騰緯說，翻譯不太可能是百分之百照鏡子，仍需經過調整，才不會讓翻譯後的文字在不同文化背景下難以被理解。像是書中提到日治時期部分，他會用「解壓縮」的方式適當插入解釋性句詞，讓英語讀者即便不懂相關背景，也能順暢閱讀。

值得一提的是，游騰緯表示，原住民文學常常強調身體部位，像是提到主角搓揉「耳朵」時，便以耳甲、耳舟、耳輪等詞彙，細膩地描繪所觸及的部位。此處他便需要經過轉化，否則逐一翻譯耳朵部位，看起來會像「醫療用語」。

游騰緯也提到台灣與英國、美國翻譯市場的不同。由於英、美對翻譯文學需求較小，譯者除了要說服出版社翻譯書籍的重要性，還需協助出版前後宣傳活動；台灣則多由出版社主動找到譯者後開始翻譯。透過這次經驗，他也學習到如何與出版社交流。