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疾管署霸凌爭議…羅一鈞：2個月內完成調查 暫不調離現職

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞表示，本次網路霸凌事件目前尚未有具體事證，再有新的事證出現前，不會將整備組組長調離現職。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞表示，本次網路霸凌事件目前尚未有具體事證，再有新的事證出現前，不會將整備組組長調離現職。記者李青縈／攝影

勞動部公務員在辦公室輕生的職場霸凌案還沒落幕，又有網友爆料直指衛福部疾管署也有「土皇帝」，會大聲咆哮、辱罵等。疾管署發言人羅一鈞表示，疾管署本次網路爆料事件，跟勞動部的職場霸凌最大差異是，目前沒有明確檢舉人跟當事人受害，並且再有新的事證前，不會將整備組組長調離現職。

上周六（11月15日）有網友爆料，疾管署整備組組長會對同仁大聲咆哮、摔公文、人身攻擊、辱罵等，讓很多人調離現職，2年內離職率高達35%。

羅一鈞表示，網路爆料是否屬實還不清楚，目前沒有明確受害人，也也是勞動部案件的主要的差異之處；為了維護同仁跟當事人權益，將會成立專案小組，專案小組含2位疾管署委員及2位具法律或心理諮商專長的外部專家，將在2個月內盡速完成調查。

羅一鈞說，專案小組的疾管署同仁會選擇與當事人較無關係者。另外，職場霸凌的處理是否有公信力，取決於是否有足夠安全、隱私的換下，才能讓調查者暢所欲言，因此必須兼顧調查方法跟品質，也要尊重外部專家的建議，也會盡快調查，但沒有辦法保障時間。

針對離職率高一事，整備組調職及辭職率為37%，高於疾管署12%。羅一鈞說，整備組員額35人，去年五月至今累積13人職位異動，包含6位轉調到疾管署其他單位、6位離職、1位轉調到其他機關。

此外，立委陳菁徽表示，疾管署員工已經向政風檢舉過但沒有下文。羅一鈞表示，已向政風單位了解，該組長相關案件僅有一案，為過往在疾管署其他組擔任組長時，因為標案疑慮遭告廠商向該業務組投訴，但目前因為查無實證已經結案。

疾管署 羅一鈞

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