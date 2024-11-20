賴政府打詐半年...10月詐騙財損120億 已超去年

率先公布國人期待解決的「十大信賴挑戰」改革議題，其中第一名是防制詐騙。如今半年過去了，今年10月全台財損金額達120億元，竟然比去年一整年還多出32億元，賴政府繳出什麼樣的成績單？《菱傳媒》11月20日舉行記者會，邀請藍綠白立委和學者專家，一同檢討打詐成效，提出最誠懇的建議。另外，去年為愛赴緬甸加入詐團的靜宜大學林姓女大生，國際救援人士陳法逍（Sammy）也在記者會上，揭露參與救援協調的秘辛，以及女大生的現況。

為了讓執政團隊了解民眾對政府的期許，同時也讓新政府能夠傾聽民意的聲音，總統賴清德520上任前，《菱傳媒》扮演溝通橋梁，公布「國人對賴政府520上任後之施政期許」國政民意調查。《菱傳媒》國政民調，內容涵蓋內政、司法法制、財經、社會福利／勞動權益、環境保護、交通、教育文化、國防外交等多個領域。

結果顯示，40.3%的國人認為，新政府最優先改革的國政面向是經濟發展／財政金融；31.1%的國人則認為，內政／治安才是新政府上台的首要任務；另有28.5%的民眾覺得，社會福利／勞動權益在國政處理順序上，應該放在第一。

至於，民眾認為賴政府應列入前10大優先改革的議題，第一名是防制詐騙，有49.7%的受訪者認為詐騙案件層出不窮，是賴政府上台的首要任務；低薪高物價的通膨問題以及駭人的校園霸凌問題，則名列第2、3順位，分別有48.3%和43.8%的民眾認為應優先處理。

前10大優先改革的議題也被視為「十大信賴挑戰」，其中排在第一名的詐騙防制問題。賴清德就職演說特別做出回應，他說：「大家期待治安更好，我會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙。」

賴政府確實拿出作為，上台之後，先在7月17日三讀通過「打詐四法」；8月30日起「打詐儀錶板」也正式上線，將詐騙數據公開，提升全民意識。但根據打詐儀錶板最新統計，今年10月全台財損金額達120.68億元，比9月多出1.9億。更誇張的是，去年一整年財損88.78億，現在光是10月就比去年多了32億。其中詐騙類型前3名，依序是「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」，以及「假買家騙賣家」。

半年過去了，打詐成效為何？是愈打愈詐，還是收到嚇阻效果？突然暴增的數字，背後的原因為何？民眾真實的感受又是如何？

《菱傳媒》持續追蹤賴政府施政成效，訂於11月20日上午10點30分，在立法院舉行國政民調半年體檢記者會，由中山大學政經系教授張其祿主持，邀請國民黨立委林思銘、民進黨立委陳亭妃；民眾黨立委張啓楷、林國成出席。另外，世新大學行政管理系教授葉一璋，以及國際救援人士陳法逍（Sammy）也將參與討論，共同檢討賴政府的國政成績單。

值得一提的是，去年發生的靜宜林姓女大生失蹤案，經警方調查發現，她是「為愛走天涯」，獨自從倫敦轉機飛往緬甸，找詐團園區內男友會合，她也多次拒絕人道集團的救援，今年一月傳出逃離緬甸，在中國上海待產。國際救援人士Sammy在記者會現場，親揭和林女溝通協調救援的曲折過程，以及她的近況。

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