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核一廠在燃料棒移出後可沿用？核安會：沒這麼簡單

中央社／ 台北20日電

民進黨立委陳秀寳今天質詢時表示，核四廠前廠長王伯輝日前表示，只要池內有空間可存放用過燃料棒，核一廠可繼續沿用。核安會代理主委張欣說，進入除役期間，整個組織架構都會隨除役工作需求改變，「不是像他所說的這麼簡單，把燃料棒移出就可以運轉」。

立法院教育及文化委員會邀請核能安全委員會代理主任委員張欣列席報告業務概況並備質詢。

國民黨立委洪孟楷表示，張欣代理主委已3個月，依法應任命新主委，是否有明示或暗示要真除，或另有人選，現在已編列明年度預算，是否暫緩審查，或等新主委上任再審。

張欣表示，新任主委的任命是行政院權責，尊重行政院決定。

國民黨立委萬美玲則問，現在政府對核電態度反反覆覆，是否有感受來自高層對核電的相關指示或壓力。

張欣說，目前沒有收到任何指示跟壓力，現在就做好目前的任務。

國民黨立委柯志恩則詢問，核三廠二號機還在運轉，台電急著改建光電場，有如「正宮還未壽終正寢，小三急著來分財產」，她並質疑，核安會用10個月完成安全審查，6天核准開工，跟過去認知不一樣，核三廠內施作光電工程不用環評嗎。

張欣說，有詢問相關的管制機關，已經環境部認可是可以做的。

陳秀寳表示，新聞報導說王伯輝公開表示，只要核一廠池內有空間可以存放用過的燃料棒，核一廠可繼續沿用，「這是安全嗎？這個說法是有負責任嗎？」

張欣指出，首先要有法令依據，核一廠已取得除役許可，也進行部分設備的拆除工作。事實上，進入除役期間，整個組織架構都會隨除役工作需求來做改變，無論是在拆除進度，還有在人力、設備維護方面都做了更改，「不是像他所說的這麼簡單，把燃料移出就可以運轉。」

陳秀寳要求核安會應嚴正澄清，民眾可能被誤導想延役就延役，不要讓這種言論讓民眾恐慌，讓民眾可以安心。張欣表示，會適度檢視如何做澄清，不會引起另外其他的誤會。

民進黨立委郭昱晴提到，國民黨立委羅智強曾對外表示，核電延役最大阻礙是核安會主張延役需要5年前申請，她認為規定這樣訂有其安全考量，延役所需要的安全需求，不是簡單一句話就能帶過。

張欣說，核安會會訂5年的規定，之前有參考國際作法，確實是以安全管制在審核需求、電廠相關強化需求來訂這個5年。

民進黨立委吳沛憶也問張欣，有媒體報導一位不具名核電廠前高層說，延役最快1年多就可以，「妳認同嗎？有辦法嗎？」

張欣表示，核電機組重啟要根據機組樣態做安全評估，以核一廠為例，已進行設備拆除，組織管理人員也有變革，有些設備維護、保養因進入除役不再進行都要盤點，安全評估還包括老化的評估，才能進行安全審查，「所謂1年，我並不清楚這依據是什麼。」

吳沛憶表示，這則新聞在網路上點閱率很高，不應該以訛傳訛。張欣說，核安會會本於專業嚴格把關。

國民黨 核一 核電

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