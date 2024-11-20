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核四廠有望還地於民？ 新北：中央有確定計畫就協助

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
核四議題爭論多時，有立委認為既然沒有要運轉，就該還地於民。圖／聯合報系資料照片
核四議題爭論多時，有立委認為既然沒有要運轉，就該還地於民。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委李坤城指出，核四廠用地應該做地目變更，將地還給居民，否則現在不進不退也不是辦法，他要求經濟部盡快做規畫。核四所在地單位新北城鄉局回應，該用地權屬中央，且位於東北角風景特定區計畫範圍，需由經濟部向內政部提出計畫，屆時若定案，市府也會就地方需求提供建議及相關行政協助。

李坤城昨於立院質詢，既然核四沒有要重啟運轉，地目有沒有機會變更？行政院長卓榮泰回應，若取得共識，就往「這個土地的合理使用、活化，或其他更有效益的用途」方面來談。另外，先前也有民代、民團、居民開記者會呼籲政府盡速廢止核四「核電廠用地」地目，引發關注。

李坤城說明，他要求經濟部處理該用地，因為若沒有變更，該用地就永遠都是核電廠用地，不能利用，居民的心也懸在那邊， 所以他要求盡快將地目變更，尤其新北市府已經公告解除該地區低密度人口禁制區，若能變更地目，對當地發展會比較好，將地還給居民。

李坤城認為，現在這樣不進不退也不是辦法，未來希望政府凝聚共識，是還有沒有要做其他電廠使用等，要有具體規畫，經濟部也應該跟居民說清楚，新北市府也可以一起來努力。

新北城鄉局副局長邱信智表示，該用地權屬中央，且核四廠位於東北角風景特定區計畫範圍，該計畫為內政部擬定，目前內政部刻正啟動第四次通盤檢討作業中，若主管機關經濟部檢討有需要，可逕向內政部提出變更方案意見，納入通盤檢討辦理。屆時在規劃過程或者草案公開展覽等，市府也會就地方需求提供建議及相關行政協助。

核四

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