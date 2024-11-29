在自家高空陽台對飲看夜景！「遠雄峰蘊」市心機能、浪漫生活一次擁有

高雄科工特區自然系輕豪宅「遠雄峰蘊」坐擁三民區九如路蛋黃地段，出了門就有高醫商圈、站前商圈、家樂福商圈等的便利豐富機能，還有捷運、輕軌以及台鐵等軌道加持，適切格局43坪、3房，戶戶邊間採光，總價帶約在2千萬左右，讓不少自住、換屋族大呼：「等了好久，終於等到負擔得起的新房子！」

「遠雄峰蘊」不只立地條件得天獨厚，稀有1598坪朗闊基地，凌空27層天空森林採3D立體垂直綠化設計， 更以地標之姿，樹立區域建築新標竿。2樓公設區露天浮島花園，讓住戶宛如私享一座公園，具有高隱私性與安全性，室內更規劃一般百坪豪宅才有的3米深跳島陽台，美好風景不用外求，在家就能收藏一處清新小天地！

「遠雄峰蘊」 2樓公設區露天浮島花園， 具有高隱私性與安全性。 圖／遠雄峰蘊 提供

格局適切舒心，居家設計達人第一眼就愛上！

從事室內設計相關行業的林太太，經常參觀不同的建案並與設計師合作，對於房子的細節相當講究。因為孩子出生，需要更大的空間，林太太和先生在考量學區、機能、林先生到外縣市出差的交通便捷度……等條件，決定從楠梓搬遷到熟悉的三民區，她說：「住在這裡，先生通勤免煩惱，孩子上學接送省時，還能享有豐富的教育資源，附近也有很多餐廳和小吃，去百貨公司也很方便。」

向來對房子格局十分挑剔的林太太，光是從設計圖中就能一窺端倪，沒想到第一次到「遠雄峰蘊」賞屋，身經百戰的她竟然第一眼就愛上！林太太認為「遠雄峰蘊」不只格局方正、空間利用高坪效，在設計方面也蘊藏巧思， 例如：進入大門後有玄關的遮擋，不會直接看到陽台，讓人感覺十分舒心，建材、廚房衛浴設備也有一定的質感。她說：「遠雄不虧是北部知名建設公司，在高雄蓋的幾個建案也都很令人滿意。」

林太太認為高空陽台能為室內空間增添情調，也為生活多留一些餘裕。 圖／遠雄峰蘊 提供

自家陽台打造高空酒吧，為快步調的生活解壓縮

林太太選中的是高樓層，客廳向外延伸的寬敞陽台、可以多元運用的空間，是她最鍾情的一隅。「以前我們都還要特地跑到外面去看夜景，以後在家就能擁有私人包廂，坐享浪漫夜景第一排。」林太太打算把陽台布置成一個富有情調的高空酒吧，下班後不用外出，在自家陽台就能放鬆小酌，藉由市心優雅夜景氛圍，為快步調的高壓生活解壓縮。周末夫妻對飲談心，一起抬頭仰望星空、俯瞰城市燈火。也很有儀式感，「高空陽台可以為居住空間和個人心境都留一些餘裕，這樣就很幸福了。」

「遠雄峰蘊」另一個吸引林太太的地方，是社區二樓的露天浮島花園，讓小孩有地方可以奔跑放電，大人育兒更輕鬆。「不需要特意外出，也能享受到自然的環境，特別適合有孩子的家庭。」林太太認為，換房子就是換一種生活，「遠雄峰蘊」讓她能夠用最剛好的價格，在城市精華區逐綠而居，全家人回到家後都能獲得滿滿的能量，這就是她和先生尋覓已久的圓夢宅！

高雄市心 漂浮森林 【遠雄峰蘊】37-43坪

預約專線：07-3893999

了解更多： https://www.fgrealty.tw/6ms8ly