審議廢止核四徵地申請案 楊木火喊話賴總統：何時廢核四

內政部土地徵收審議小組今天審議廢止核四徵收土地申請案，拆核四促進會總幹事楊木火說，如果通過，龍門電廠的核能電廠用地，日後就有可能被變更回原有的林地、農地等，即證明民進黨政府是真反核四；如果沒有通過，就可證明民進黨長期用反核四來騙選票。楊木火向賴清德總統喊話，「請問賴總統何時廢核四？」

楊木火代理陳姓地主請求廢止經濟部所屬台電公司辦理核四廠工程徵收的新北市貢寮區社里段水返港小段48─1地號等8筆土地，徵收為核四第三到第六部機組範圍。內政部將此申請案排入今天內政部土地徵收審議小組第298次會議議程，楊木火上午列席會議說明。

楊木火說，核四公投結果是全國人民共同的決定，110年12月18日核四啟封公投未通過，表示核四不會再啟封，政府必定會依據公投的結果執行人民的意志。核四現況的客觀事實及法規依據，絕不會有重啟機會，建廠執照已失效，沒有重新興建的機會，「機組的運轉能量已全數喪失，不可能重啟，機組大腦及神經元已失效，喪失運轉能力，場址地質條件已不符合建廠條件」。

楊木火表示，核四絕不會有重啟的機會，核四封存的目的、目標已無法達成，因而核四不應該繼續封存，「繼續封存將導致國家資源嚴重浪費。」

「台電不願廢止核四徵收土地還地於民，是不是台電已經跟財團談好，要將核四土地轉給財團？」楊木火當場提出這樣的質疑。

楊木火表示，應廢止核四徵收土地，補正台電違法徵收的不正義，進行公正轉型。經濟部前次長兼台電董事長曾文生於總統大前112年12月26日，曾找貢寮鄉親至經濟部開會，會中告訴鄉親「會依土地徵收條例第49條，廢止核四廠核能電廠用地。」

楊木火並說，112年12月29日，當時正副總統候賴清德、蕭美琴曾在貢察後援會成立「終結核四音樂會」大會時，由洪申翰立委拿著麥克風對台下數百位民眾大聲說「廢核四的最後一哩路，是賴清德當選總統」，現在賴清德已就任總統滿6個月，「請問賴總統何時廢核四？」

楊木火指出，2022年3月30日政府公布「2050淨零排放路徑及策略總說明」，表明公正轉型為十二項關鍵略之一。為補正台電過去騙人、違法的不當徵收方式，要求內政部土地徵收審議小組依公正轉型、依土地徵收條例第49條，廢止徵收陳姓地主原所有8筆土地，還地給陳的繼承人。