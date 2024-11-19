雲林縣提出TDR概念 內政部：不利農地調整與未來發展
對於雲林縣政府提出在國土計畫法中增訂「農業發展權」條文，內政部政務次長董建宏19日表示，農業發展權移轉是將土地利用的權力，永久性移轉至其他土地上，代表若將農地發展權移出後，農地永遠只能當作農業使用，日後也沒有任何調整空間，將高度限制農地農用，不利農地調整與未來發展。
董建宏解釋，農業發展權概念是來自於美國學術界2008年左右的研究，發展權移轉是將土地利用的權力，永久性移轉至其他土地上，這也意味著若將農地發展權移出後，農地永遠只能當作農業使用，日後也沒有任何調整空間；此外，雲林縣府所謂的「特別犧牲」補償條款，事實上與農業發展無關，更是刻意誤導農民。
董建宏說明，我國國土計畫法具有每五年進行通盤檢討的機制，可以適時檢討農地劃設是否符合地方需求，採取合理的分區調整。另外，在發展權移轉執行上，以國外經驗而言，較為破碎狹小的土地型態，也不適合發展權移轉。
董建宏強調，國土計畫是土地使用的上位指導原則，藉由國土計畫全面施行，能對土地合理運用與環境資源保育達到一定效果；通盤檢討制度亦可促進土地使用符合民眾實際需求，同時更可有效保障土地所有權人權利。
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