快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

國際兒童人權日前夕 人權會辦CRC 35周年特展

中央社／ 台北19日電
國際兒童人權日前夕，人權會舉辦「兒童權利公約35週年多元特展」。圖為台南市響應世界兒童人權日，舉辦親子食農體驗活動等多場宣導活動。圖／台南市社會局提供
國際兒童人權日前夕，人權會舉辦「兒童權利公約35週年多元特展」。圖為台南市響應世界兒童人權日，舉辦親子食農體驗活動等多場宣導活動。圖／台南市社會局提供

國際兒童人權日前夕，人權會舉辦「兒童權利公約35週年多元特展」。人權會主委陳菊今天說，當兒少權利被保障，成人給予支持和尊重，新世代就有充分空間參與和發展，這是民主社會的自信和韌性。

國家人權委員會透過新聞稿表示，11月20日的國際兒童人權日前夕，為增進社會了解兒少權利內容與賦予兒少權利的重要性，與兒童權利公約民間監督聯盟（CRC Watch）以「生存發展、受保護、受教育、表意參與、休息休閒與多元文化」六大現代兒少權益為展出內容的「兒童權利公約35週年多元特展」正式開幕。

陳菊指出，10年前的2014年11月20日，台灣以國內法化方式施行「聯合國兒童權利公約」（CRC），每5年提出一次國家報告，並邀聯合國認可的國際專家來台審查，從此每年11月20日成為台灣兒少與國際共同擁有的「兒童人權日」。

陳菊表示，當兒少權利被保障，成人給予支持和尊重，新世代就有充分空間參與和發展，這是民主社會的自信和韌性，不懼怕、不壓制年輕世代，而是給予權利、樂見發展。

陳菊說，當代兒少擁有比較好的物質環境，卻也面臨更大的挑戰；人手至少一機的數位時代，帶來方便和機會，但也讓身心發展中的兒少暴露在網路霸凌、容貌焦慮、性影像外流等風險；網路社群的普及，如果沒有充分教育，兒少易受有害內容影響，甚至加劇孤獨感、焦慮感和自我認同等危機。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長王世欽說，這場特展所呈現的不僅是兒少權利的理念，更是對台灣未來的期許，保障兒少權利需要每一位社會成員的參與支持。

王世欽表示，特展的內容回應現代社會多元而複雜的兒少需求，這些內容讓大家深刻認識到，每個兒少都應被視為擁有權利的個體，他們的聲音不容忽視。

「青春與世界同步-兒童權利公約35週年多元特展」即日起在台北花博流行館展出，為期6天，展出到11月24日下午5時止；共有15個來自不同縣市，長期關注不同兒童權利議題的團體共同參展。

人權 網路霸凌 陳菊

延伸閱讀

【重磅快評】陳菊愛將的愛將拔官 許銘春歉意夾藏推諉

【重磅快評】勞動部地獄哏 見證封殺國會改革的成果展示

全球數位人權大會將來台 陳菊：讓國際認識台灣民主

全美台灣同鄉會拜會 陳菊：感謝僑界對人權民主貢獻

相關新聞

國際兒童人權日前夕 人權會辦CRC 35周年特展

國際兒童人權日前夕，人權會舉辦「兒童權利公約35週年多元特展」。人權會主委陳菊今天說，當兒少權利被保障，成人給予支持和尊...

卓越新聞獎公布 「報導者」奪5獎再成大贏家

第23屆卓越新聞獎今天公布得主，非營利網路媒體「報導者」團隊奪下5獎再度成為大贏家；2024新聞志業特殊貢獻獎得主也由報...

勞動部調查北分署長涉職場霸凌 多人恐慌求助身心科

勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工4日在辦公室死亡，各界將矛頭指向疑因北分署署長謝宜容霸凌所致。勞動部今公布調查結果，雖從訪談、匿名問卷及其他事證，都無法證明吳員有遭受長官職場霸凌，但調查也證實謝宜容確有咆哮、侮辱貶低下屬、過度要求等行為，領導統御風格對同仁身心產生嚴重影響，調查認定其涉及職場霸凌，且情節重大。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打 安心專線：1925 生命線協談專線：1995 張老師專線：1980

兩私校團體拜會立法院 反映學費凍漲、退場等困境

全國私立中學聯盟、中華民國私立學校文教協會近日開始拜會立法院各黨團，反映私校人事費用大增、學費凍漲、退場等辦學困境，期盼...

獨／台電雇員招考爆不公 工會理事兒觀摩場地、預先練習

台電每年進行雇用人員招考，錄取名額約千名，也為台電注入新血，卻有員工大爆內幕，有工會幹部帶著帶著工會理事的兒子觀摩複試考...

趙少康摔跤撞到這一處 醫生魏崢嚇壞了

「少康戰情室」主持人趙少康日前經歷複雜的心臟手術後，今天突然在臉書「報平安」，原來是他摔了一跤，沒想到，最後竟由救護車送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。