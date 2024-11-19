國際兒童人權日前夕 人權會辦CRC 35周年特展

國際兒童人權日前夕，人權會舉辦「兒童權利公約35週年多元特展」。人權會主委陳菊今天說，當兒少權利被保障，成人給予支持和尊重，新世代就有充分空間參與和發展，這是民主社會的自信和韌性。

國家人權委員會透過新聞稿表示，11月20日的國際兒童人權日前夕，為增進社會了解兒少權利內容與賦予兒少權利的重要性，與兒童權利公約民間監督聯盟（CRC Watch）以「生存發展、受保護、受教育、表意參與、休息休閒與多元文化」六大現代兒少權益為展出內容的「兒童權利公約35週年多元特展」正式開幕。

陳菊指出，10年前的2014年11月20日，台灣以國內法化方式施行「聯合國兒童權利公約」（CRC），每5年提出一次國家報告，並邀聯合國認可的國際專家來台審查，從此每年11月20日成為台灣兒少與國際共同擁有的「兒童人權日」。

陳菊表示，當兒少權利被保障，成人給予支持和尊重，新世代就有充分空間參與和發展，這是民主社會的自信和韌性，不懼怕、不壓制年輕世代，而是給予權利、樂見發展。

陳菊說，當代兒少擁有比較好的物質環境，卻也面臨更大的挑戰；人手至少一機的數位時代，帶來方便和機會，但也讓身心發展中的兒少暴露在網路霸凌、容貌焦慮、性影像外流等風險；網路社群的普及，如果沒有充分教育，兒少易受有害內容影響，甚至加劇孤獨感、焦慮感和自我認同等危機。

台灣少年權益與福利促進聯盟理事長王世欽說，這場特展所呈現的不僅是兒少權利的理念，更是對台灣未來的期許，保障兒少權利需要每一位社會成員的參與支持。

王世欽表示，特展的內容回應現代社會多元而複雜的兒少需求，這些內容讓大家深刻認識到，每個兒少都應被視為擁有權利的個體，他們的聲音不容忽視。

「青春與世界同步-兒童權利公約35週年多元特展」即日起在台北花博流行館展出，為期6天，展出到11月24日下午5時止；共有15個來自不同縣市，長期關注不同兒童權利議題的團體共同參展。