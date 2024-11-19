卓越新聞獎公布 「報導者」奪5獎再成大贏家

第23屆卓越新聞獎今天公布得主，非營利網路媒體「報導者」團隊奪下5獎再度成為大贏家；2024新聞志業特殊貢獻獎得主也由報導者文化基金會執行長何榮幸榮獲。

上屆卓新獎大贏家「報導者」團隊，今年再度囊括最多獎項，獲得「平面及網路文字類解釋報導獎」、「電視及網路影音類短篇深度報導獎」、「廣播及網路音頻類Podcast新聞節目獎」、「不分媒體類新聞敘事創新獎」、「不分媒體類調查報導獎」共5獎。

另外，頒獎典禮現場也頒發2024新聞志業特殊貢獻獎，由報導者文化基金會執行長何榮幸獲得。

評審團肯定何榮幸從業逾30年長期投入調查報導，同時也是媒體經營者與改革運動者。尤其參與成立台灣新聞記者協會，維護新聞自由，保障新聞工作者勞動權益，推動記者自主、新聞倫理與自律等運動，卓有貢獻。

何榮幸致詞時打趣說：「這是我當記者最榮幸的一天」，認為評審是以他為代表，肯定與他志同道合的朋友多年來一起走過的路、面對的時代挑戰，並建構屬於這片土地的台灣新聞經驗，「這個獎項要獻給過去30幾年來，在不同階段和我並肩作戰的戰友們。」

回想過去，何榮幸說，他只有做3件事，就是媒體改革、調查報導和新聞創業。他指出，新聞自由不會從天而降，需要靠一代代記者努力爭取；而「報導者」創業過程更是困難重重，但這是從台灣社會長出的公共媒體，努力在廢墟中開出一朵花，慢慢讓它長成一座小花園，他也期待「報導者」經驗能持續壯大台灣非營利媒體生態系。

何榮幸也向所有在場記者致敬，因為大家是如此熱愛新聞，才能在這麼糟糕惡劣的年代，仍然堅持心中的理想，相信新聞是能終身投入的志業，且是取之於社會用之於社會的公共志業。

第23屆卓越新聞獎得獎名單如下：

平面及網路（文字）類

突發新聞獎

堅韌之島－0403花蓮強震紀實 /自由時報（自由時報0403花蓮強震採訪團隊）

特寫新聞獎

太陽花一念十年：運動記憶與回聲 / 端傳媒（端傳媒團隊）

解釋報導獎

代孕求子「天堂路」：他們的夢碎風險及道德難題/ 報導者（曹馥年、藍婉甄、陳德倫、洪琴宣、林彥廷）

新聞評論獎

【Long Game】運動文化專欄（作品發表於報導者） / 自由投稿人陳子軒

新聞攝影類

單張新聞攝影獎

迢迢回家路 / 中央通訊社趙世勳

系列新聞攝影獎

獵殺與救贖─澳洲袋鼠的命運之舞（作品發表於《報導者》） / 自由攝影師陳宇鵬

廣播及網路（音頻）類

廣播新聞獎

白色風暴倒數計時－臺灣酪農生存戰 / 農業部漁業署漁業廣播電臺（秦晴、許嘉仁）

Podcast新聞節目獎

The Real Story / 報導者（詹婉如、許詩愷、李雪莉、楊子磊、陳思樺）

電視及網路（影音）類

突發新聞獎

10死百傷明揚國際爆炸! 火神眼淚洗不清的灰色地帶 / 聯利媒體（TVBS新聞部南部中心）

短篇深度報導獎

人生的縫隙：台灣首位自力爭取就醫權的血癌男孩，迎來20歲的畢業考 / 少年報導者（林佑恩、鄭涵文、余志偉、楊惠君、吳嘉源）

長篇深度報導獎

「失控線上博奕」系列報導 / 民間全民電視

（温鈺萍、賴冠諭、呂炯緯、李奇樺、施岑諺）

新聞節目獎

Focus全球新聞 / 聯利媒體（Focus全球新聞製播團隊）

不分媒體類

國際新聞獎

緬甸煙硝 / 公共電視（羅盛達、蘇威銘、楊智強、呂炯緯）

調查報導獎

獵童風暴：揭開未成年性剝削影像的暗黑產業鏈 /報導者（孔德廉、張子午、洪琴宣）

財經新聞獎

減碳夢變戴奧辛危機 / 商業周刊（商業周刊團隊）

新聞敘事創新獎

解放軍如何進逼第一島鏈：台海衝突下牽動的美日軍事布局 / 報導者（報導者團隊）

藝術與文化新聞獎

美意蒙塵：變調的公共藝術 / 太報（洪敏隆）