獨／台電雇員招考爆不公 工會理事兒觀摩場地、預先練習

台電每年進行雇用人員招考，錄取名額約千名，也為台電注入新血，卻有員工大爆內幕，有工會幹部帶著帶著工會理事的兒子觀摩複試考場，甚至還可以預先練習，對其他考生極為不公。

台電員工指出，台電的招生考試分為學科與術科，而複試主要為術科，但透過關係在術科考試前先到考場參觀術科科目與試用練習，就是廣大考生都無法得到的待遇。

台電員工爆料，雇員考試前有工會幹部帶著帶著工會理事的兒子觀摩複試考場，甚至還可以預先練習，對其他考生極為不公。圖／台電員工提供

員工指控，2023年8月14日，台電雇員術科考試的前一天，台電北市區處術科考場有身兼台電北市區處工會理事的線路一課、線路二課的兩位派工，帶著非考場事務人員進入術科考場，在其他考生只有一次機會的情況下，卻可以得到練習機會。

員工也認為，兩位工會理事、線路課派工理應避嫌，但做出這樣有違招生考試之事，已經不適任此職務，也應該公開還給廣大考生公道。

台電則表示，公司認真看待甄試招考公平性問題，接獲投訴後，立即指派主管，召集政風、人資，針對投訴內容展開了解，並當面詢問本案當事人。

台電表示，該兩位當事人為台北市區營業處員工，負責僱員甄試複試場地布置派工工作，場地布置期間，台電其他相關單位人員亦頻繁出入會場。而據兩位當事人稱，投訴所指日期當天，兩人曾多次前往現場查看布置進度，且當時現場有其他單位人員協助作業，其未留意當日進出人員的身分，針對投訴所稱兩位當事人帶考生與家長進入會場，當事人稱並不認識所謂的考生與家長。

台電強調，依據目前所能獲得的投訴內容，並詢問當事人說法，就本案積極掌握相關事實，如有進一步資訊，將持續調查了解。

台電也強調，本甄試複試現場在佈置期間，出入人員較多，佈置好後會淨空，複試辦理期間，均實施嚴格的出入管制措施，除應考人外，相關人員均需配戴員工識別證，或試務人員工作證才能進出，每日考試結束後，場地即由保全人員負責上鎖並留守，未來台電將持續加強出入管制措施，以確保甄試過程的公平公正。

台電進一步強調，僱員複試相關資訊，簡章與甄試網站中均有公告，網站上也有各項現場測試項目、場地設施及流程等說明影片，供考生掌握、預作準備。