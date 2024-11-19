快訊

獨／雇員招考不公？員工爆料工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

聽新聞
0:00 / 0:00

趙少康摔跤撞到這一處 醫生魏崢嚇壞了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
趙少康最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢（圖）執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕。魏崢說，趙少康摔倒後，今天到加護病房探視，趙少康精神還不錯。圖／聯合報系資料照片
趙少康最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢（圖）執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕。魏崢說，趙少康摔倒後，今天到加護病房探視，趙少康精神還不錯。圖／聯合報系資料照片

「少康戰情室」主持人趙少康日前經歷複雜的心臟手術後，今天突然在臉書「報平安」，原來是他摔了一跤，沒想到，最後竟由救護車送醫。替趙少康進行心臟手術的振興醫院院長魏崢說，趙少康送到醫院時，「真的嚇了一跳」，想說發生什麼事了，這次會特別注意趙少康的狀況。

趙少康於臉書表示，上周三他在家摔一跤，周日上午突然腹痛嚴重，愈來愈沒精神，最後是救護車送去振興的，這還是他一輩子第一次上救護車。魏崢說，檢查發現，趙少康的肝臟邊角遭到撞擊少量出血，出血後來停了，研判是肝臟靜脈出血，就待血管慢慢修復，「現在沒事了」。

魏崢說，一般人摔跤沒什麼事，但這次趙少康在家摔跤，且摔下去的時候，腹部可能撞到地上什麼東西，而撞擊位置正巧是右側肋骨下方的肝臟；一般來說，摔倒撞到肝臟的機會不多，就算撞到，出血機會也不多，這次剛好撞到，且趙少康才動完心臟手術，正在服用抗凝血劑，也增加出血的機會。

趙少康自我檢討，一是血壓太低時不可站立，二是術後動作要慢，偏偏他什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉「快」這個毛病，三是大手術後要充份休息，我休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。

魏崢說，趙少康的個性是比較急，術後沒有好好休息，上周三就開始主持的工作，這次摔倒可能是休息真的不夠，身體還沒有完全恢復、太累了，有點頭暈就摔倒了。

魏崢說，一般來說，心臟手術後，隔天會讓病人下床輕微活動，第三天就可以在病房外的走廊散步，而病人多應休養二周，休養期間，從事散步等輕鬆的工作，但趙少康心臟手術複雜，理應要多休息，印象中，10多天就出院了，不過，當時評估趙的身體還算不錯，就允許出院。

趙少康目前還在加護病房觀察，魏崢說，今天到病房探視，趙少康精神還不錯，這次希望趙少康多休息幾天。至於，何時可以轉出加護病房，魏崢說，對於趙少康這次的情形會特別注意，目前還需多觀察幾天，轉出加護病房沒有時間表。

加護病房 手術 趙少康

延伸閱讀

趙少康才換瓣膜又肝臟破裂 醫：抗凝血劑恐致止血延長

剛返回主持崗位 趙少康「肝臟邊角破裂」送加護病房

心臟才動刀…趙少康日前跌倒急送加護病房 3件事惹禍

侯友宜、趙少康控比特王節目抹黑反被控誣告 均不起訴

相關新聞

勞動部調查北分署長涉職場霸凌 多人恐慌求助身心科

勞動力發展署北基宜花金馬分署吳姓員工4日在辦公室死亡，各界將矛頭指向疑因北分署署長謝宜容霸凌所致。勞動部今公布調查結果，雖從訪談、匿名問卷及其他事證，都無法證明吳員有遭受長官職場霸凌，但調查也證實謝宜容確有咆哮、侮辱貶低下屬、過度要求等行為，領導統御風格對同仁身心產生嚴重影響，調查認定其涉及職場霸凌，且情節重大。

兩私校團體拜會立法院 反映學費凍漲、退場等困境

全國私立中學聯盟、中華民國私立學校文教協會近日開始拜會立法院各黨團，反映私校人事費用大增、學費凍漲、退場等辦學困境，期盼...

獨／台電雇員招考爆不公 工會理事兒觀摩場地、預先練習

台電每年進行雇用人員招考，錄取名額約千名，也為台電注入新血，卻有員工大爆內幕，有工會幹部帶著帶著工會理事的兒子觀摩複試考...

趙少康摔跤撞到這一處 醫生魏崢嚇壞了

「少康戰情室」主持人趙少康日前經歷複雜的心臟手術後，今天突然在臉書「報平安」，原來是他摔了一跤，沒想到，最後竟由救護車送...

這種LED光可殺菌！中大稱它能延長水果保存期限

中央大學教授孫慶成帶領團隊以UVC-LED（短波紫外光發光二極體）作為殺菌光源，發現可消除果皮的細菌感染，延長水果的保存...

名導艾方索柯朗金馬大師課開講 影展加碼延長1天

威尼斯金獅獎、奧斯卡獎得主艾方索柯朗即將來台，在金馬獎頒獎典禮後的24、25日舉辦金馬電影大師課分享創作心法，金馬影展也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。