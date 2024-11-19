兩私校團體拜會立法院 反映學費凍漲、退場等困境

全國私立中學聯盟、中華民國私立學校文教協會近日開始拜會立法院各黨團，反映私校人事費用大增、學費凍漲、退場等辦學困境，期盼台灣教育更健全。

2私校團體今天首先拜會立法院中國國民黨黨團，會後發布新聞稿指出，感謝國民黨團願意接見並承諾幫忙，未來也會繼續拜會其他黨團，反映私校的問題。

私中盟輪值主席、台中市私立僑泰高中校長温順德表示，近年私校人事費用大增，各項物價不斷飛漲，但學費並未隨之調升，造成入不敷出，辦學品質大受影響，期盼政府建立以財務結構為基礎的學費調整機制，合理反映辦學成本。

温順德也提到，超額年金與日俱增，將成為壓垮私校財務的最後一根稻草，建議修法調整政府與學校負擔比率。

台中市私立明道中學校長汪大久表示，公私校興辦目標不同，政府不應以相同標準檢視與要求。尤其私立中小學未受政府任何補助，必須自負盈虧，不論入學或教學方式，不僅不應干涉，反應須給予更大空間。

私校協會理事長、育達科大董事長王育文則指出，退場條例規定，私校法人解散清算後，財產只能歸屬退場基金、中央機關、公立學校、或地方政府，有違憲之虞；另外，專輔學校停招後，主管機關解除全體董事職務，也有侵害私人興學權益的疑慮。

王育文認為，政府不能只是立法強制私校退場，也須儘速成立跨部會專責單位，引導退場私校轉型為社會所需的公益事業，並提供董事會必要的輔導與協助。此外，也希望立院儘速通過修正案，讓個人營利事業透過興學基金會捐款私校，可認列100%扣除額費用，公平對待私校。