這種LED光可殺菌！中大稱它能延長水果保存期限

中央大學教授孫慶成帶領團隊以UVC-LED（短波紫外光發光二極體）作為殺菌光源，發現可消除果皮的細菌感染，延長水果的保存期限，幫助農民降低冷鏈的需求。

中央大學今天發布新聞稿指出，台灣水果聞名國際，若要提供國內外民眾品嘗，需在採收後短暫的保存時間食用，因此需要更多耗能的冷鏈，這也成為推廣農作物的不利因素。

中央大學光電科學與工程系講座教授孫慶成帶領博士生黎秋玉進行4年的研究，以UVC-LED（短波紫外光發光二極體）作為殺菌光源，嘗試在果皮表面殺菌，藉此消除果皮的細菌感染，以延長水果的保存期限，研究成果刊登於國際期刊。

團隊設計UVC的殺菌燈箱，力求對置於其中的水果表皮有均勻的光照射劑量，目前已在香蕉與橘子上取得成果，在適當的照射劑量下，能有效地讓這兩種水果的表皮減少或免除細菌的感染，明顯地延長保存期限。

孫慶成說明，在實驗時發現以UVC對芒果表皮殺菌的效果不彰，在照射後黑斑菌叢仍繼續擴大；經過深入研究，發現可能是黑斑菌叢具有立體結構，菌叢能進入果皮的深度組織，UVC卻因光線的能量太強，在果皮淺層即被完全吸收，對已在深度組織的菌叢無法有去除效果。

博士生黎秋玉在孫慶成指導下進行研究，證實UVC光的穿透力僅止於極淺的表層，對已有黑點菌叢芒果的照射無效；但研究也發現，若芒果的表皮無任何感染，在採收後以適當的UVC劑量照射，靜置1週芒果的表皮仍乾淨美麗。

中央大學光電系主任鄭恪亭認為，若能正確地以UVC光線來取代化學除菌，延長水果的保存期限，甚至可降低冷鏈的需求，這項發現對台灣農民乃至於全球的農民與消費者而言，都是可嘉惠民生的重要研究成果。