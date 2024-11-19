名導艾方索柯朗金馬大師課開講 影展加碼延長1天

威尼斯金獅獎、奧斯卡獎得主艾方索柯朗即將來台，在金馬獎頒獎典禮後的24、25日舉辦金馬電影大師課分享創作心法，金馬影展也將加映「人類之子」、「地心引力」、「羅馬」。

金馬執委會今天宣布，為了讓艾方索柯朗（AlfonsoCuarón）來台，儘管活動已近尾聲仍克服萬難終於確定行程，與文化部影視及流行音樂產業局合作，以及和碩聯合科技贊助支持下，將金馬影展延長1天，柯朗也將在典禮結束後舉辦金馬電影大師課。

另外，金馬影展也立刻談妥「人類之子」、「地心引力」與「羅馬」3部代表作版權，並加租頂級TITAN影廳，導演本人也會出席映後座談與影迷交流。

金馬執委會指出，艾方索柯朗出生墨西哥，1990年代起在美墨兩地展開編導生涯，既能以公路成長西語電影「你他媽的也是」捕捉人性與慾望的幽微，也能在主流商業IP「哈利波特：阿茲卡班的逃犯」兼容獨特個人詮釋。

至今艾方索柯朗僅有8部電影長片，卻部部引起熱烈迴響，2014年憑「地心引力」成為首位獲得奧斯卡最佳導演的拉丁美洲導演，2018年的「羅馬」勇奪威尼斯影展金獅獎以及奧斯卡最佳外語片、導演、攝影3項大獎，悠遊於商業與藝術兩端。

除了有目共睹的編導才華，艾方索柯朗還時常身兼製片、剪輯、攝影等多重身分，光個人就擁有4座奧斯卡，包括2座最佳導演、「地心引力」最佳剪輯與「羅馬」最佳攝影，是全方位的電影藝術家。

金馬執委會表示，新增放映場次將在20日下午1時於金馬影展官網準時開賣，24日艾方索柯朗大師套組每張票價新台幣600元（「地心引力」+大師講堂），25日單場放映每張票價300元。24日「羅馬」特別免費放映場則在21日下午1時於金馬影展官網周邊活動頁面採實名制報名、免費參加，額滿為止。