心臟才動刀…趙少康日前跌倒急送加護病房 3件事惹禍
中廣前董事長趙少康日前透露動了心臟手術，休養一個多月後，重返主持政論節目。不過，趙少康今曝自己上周在家摔一跤，肝臟邊角破裂，內出血，在加護病房治療後，今天情況已經穩定。
趙少康日前動了「開心」手術後休養一個多月，精神跟體力尚未恢復。上周三在家摔一跤，周日上午突然腹痛嚴重，愈來愈沒精神，最後是救護車送去振興醫院，「這還是我一輩子第一次上救護車。」
趙少康說，當晚醫師蘇正熙來看他，並做超音波，肝臟邊角破裂，內出血，因為術後吃了抗凝血劑，院方擔心發生意外，深夜送進加護病房，治療以針劑為主，昨天已大幅改善，沒那麼疼痛，今天已穩定下來。
趙少康說，他照了電腦斷層，找不到肝臟動脈出血點，所以認為是靜脈出血，不需要做動脈栓塞手術，只能一面輸血，一面自行吸收腹腔積血。
趙少康也說，後來他檢討事件發生原因，一是血壓太低時不可站立，二是術後動作要慢，偏偏他什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉「快」這個毛病，三是大手術後要充分休息，他休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言