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心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

心臟才動刀…趙少康日前跌倒急送加護病房 3件事惹禍

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康最近動了開心手術，由振興醫院院長魏崢執刀，手術約6小時，留下近20公分疤痕。圖／聯合報系資料照片

中廣前董事長趙少康日前透露動了心臟手術，休養一個多月後，重返主持政論節目。不過，趙少康今曝自己上周在家摔一跤，肝臟邊角破裂，內出血，在加護病房治療後，今天情況已經穩定。

趙少康日前動了「開心」手術後休養一個多月，精神跟體力尚未恢復。上周三在家摔一跤，周日上午突然腹痛嚴重，愈來愈沒精神，最後是救護車送去振興醫院，「這還是我一輩子第一次上救護車。」

趙少康說，當晚醫師蘇正熙來看他，並做超音波，肝臟邊角破裂，內出血，因為術後吃了抗凝血劑，院方擔心發生意外，深夜送進加護病房，治療以針劑為主，昨天已大幅改善，沒那麼疼痛，今天已穩定下來。

趙少康說，他照了電腦斷層，找不到肝臟動脈出血點，所以認為是靜脈出血，不需要做動脈栓塞手術，只能一面輸血，一面自行吸收腹腔積血。

趙少康也說，後來他檢討事件發生原因，一是血壓太低時不可站立，二是術後動作要慢，偏偏他什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉「快」這個毛病，三是大手術後要充分休息，他休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。

加護病房 手術 趙少康

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