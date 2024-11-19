快訊

未買先撞！新北妙齡女開「試乘車」自撞護欄 車頭全爛…這下賠大了

出泡快又不易溶！好市多「義式香皂組」不到5百元 網嗨搶：外面買1千

烏俄戰爭滿1000日！烏克蘭總人口減少1000萬

今年稅收實徵高於預算數 財長：經濟成長成果

中央社／ 台北19日電

立委質詢關注今年稅收實徵高於預算數，財政部長莊翠雲今天指出，去年全國是超過預算數3800億元，中央是2900億元；今年全國大概會超過預算數4000億元，中央會超過3000億元，主要是經濟成長的成果。

財政部最新稅收統計顯示，前10月全國總稅收新台幣3兆2951億元，創同期新高，年增9%，提前達陣全年預算目標，且已高出615億元；財政部估計，今年總稅收將優於預算數約4000億元。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰率同相關部會首長列席，報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。民進黨立委蔡易餘質詢，今年稅收實徵高於預算數很多。莊翠雲答覆，今年的歲入預算在10月底已經達成全年度目標，稅課收入的成績好。

提及稅收實徵高於預算數，莊翠雲指出，去年全國是超過預算數3800億元，中央是2900億元；今年全國大概會超過預算數4000億元，中央會超過3000億元，主要還是經濟成長的成果。

莊翠雲答覆國民黨立委黃健豪質詢時說，今年稅收實徵超過預算數，將用於增加債務還本。

立法院財政委員會去年審查財政部預算案時通過主決議，對稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本。莊翠雲日前在財委會答詢時說，財政部會遵守這一規定。

此外，6月大宗稅款入庫後，財政部陸續清償債務，長債方面，113年度總預算編列債務還本1150億元，是自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高，財政部已分別於6月6日及6月11日，執行債務還本350億元及808億元，總計還1158億元，較預算編列數增加還本8億元。

稅金 財政部

延伸閱讀

台電連兩年撥補千億 郭智輝：明年還會虧、不補虧更多

財政部長莊翠雲：稅收挹注健保…通盤考量

統一發票獎金 明年預算加碼

財長：明年雲端發票500元獎 規劃每期不低於245萬組

相關新聞

立委建議漲菸稅降低吸菸比 民團籲政府全面禁售紙菸

戒菸團體對於二手菸味近日發布一項數據顯示，民眾日常經歷二手菸味困擾的比例高達68.5%，甚至有高過六成的民眾認為，無法解...

赴阿曼王國建國54周年國慶晚會 田中光：持續深化合作

外交部政務次長田中光18日晚間應邀出席阿曼王國台北商務辦事處舉行的「阿曼王國建國54週年國慶晚會」。並表示，相信未來在兩...

川普與馬斯克再同框 將共同出席SpaceX星艦第6次試射

Politico報導，美國總統當選人川普19日將前往太空探索科技公司SpaceX在德州的發射場，與創辦人馬斯克一同觀看大型火箭「星艦」（Starship）的第6次試射。...

侯友宜、趙少康控比特王節目抹黑反被控誣告 均不起訴

前立委邱毅、資深媒體人毛嘉慶在YT頻道「Bit King比特王出任務」，以「有牌照的賊頭」形容侯友宜當年從警收規費、因喬...

中火為鑑！四接環評...基議員促市長出席阻硬闖 謝國樑回應了

環境部審查中火二期環評案在爭議聲中仍通過環評審查，基隆協和電廠更新改建四接案可能在年底或明年初再開環評會，議員陳冠羽今要...

照片看歷史／1960年中南部二期稻作豐收 記者現場見證

1960年11月19日，台北各報及通訊社攝影記者團上午8時由台中出發前往中部彰化、雲林兩縣，訪問農村二期水稻豐收情況，當時農業機械化尚未普及，農民彎腰用鐮刀收割稻穀，並使用打穀機，或用竹子製成的連枷來打穀，農民也使用道路及自家的三合院來晒穀，而非像現在將稻穀直接送進烘穀廠，以乾燥機進行烘乾。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。