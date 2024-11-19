運動部將成立 人本籲優先規劃兒少運動安全政策

1960年11月19日，台北各報及通訊社攝影記者團上午8時由台中出發前往中部彰化、雲林兩縣，訪問農村二期水稻豐收情況，當時農業機械化尚未普及，農民彎腰用鐮刀收割稻穀，並使用打穀機，或用竹子製成的連枷來打穀，農民也使用道路及自家的三合院來晒穀，而非像現在將稻穀直接送進烘穀廠，以乾燥機進行烘乾。...

2024-11-19 09:00