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美國務院：台灣留學生續增 成美國第5大國際生來源

中央社／ 台北19日電

美國在台協會今天表示，美方公布「2024國際教育交流門戶開放報告」顯示，2023到2024學年度赴美國大專院校就讀的台灣留學生總數，相較去年成長了6.1%，台灣已成為美國第5大國際學生來源地。

美國在台協會（AIT）上午發布新聞稿指出，美國國務院教育與文化事務局與國際教育交流協會（IIE）今天公布「2024國際教育交流門戶開放報告」顯示，2023到2024學年度赴美國大專院校就讀的台灣留學生總數，從2萬1834人成長至2萬3157人，相較去年成長了6.1%。台灣已成為美國第5大國際學生來源地，占美國國際學生總數的2.1%。

據報告，台灣自2015年至2024年以來，赴美留學人數年年成長，成長趨勢僅在2019年到2021年因受新冠疫情影響而中斷。

報告強調，美國仍然是國際學生的全球首選求學目的地，迎來112萬6690名國際學生，較去年成長了6.6%。

報告也提及，在美國求學的台灣學生中，最大比例43.1%為攻讀研究所學位，使台灣名列美國第8大國際研究生來源地。在美國的台灣留學生有24%在攻讀大學學位。留美台灣學生超過28%選擇專業實習（OPT）課程，較上年度成長27.4%，使台灣名列美國OPT學生第4大來源地。留美台灣學生有4.5%就讀於非學位課程，較前一年顯著成長22.8%以上。

AIT說明，公布「2024國際教育交流門戶開放報告」也是國際教育週（IEW）活動的一部分，國際教育週是美國國務院與美國教育部的共同倡議，在18日至22日舉辦以促進國際教育交流，系列活動包括多場實體或線上進行的討論和說明會。

國務院 留學生 美國在台協會

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