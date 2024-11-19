婦聯會非附隨組織 雷倩批黨產會迫害

黨產會2018年認定婦聯會為國民黨附隨組織，台北高等行政法院推翻判決！判決指出，婦聯會自1959年初起至2004年底止曾經是國民黨附隨組織，但已再給付國庫178.9億而脫離。對此，婦聯會主委雷倩表示，這顯示黨產會反覆以「威權時期黨國體制」的莫須有罪名迫害婦聯會，但黨產會表示不服判決、仍要上訴。

批黨產會以今非古

不當黨產委員會2018年認定，中華民國婦女聯合會為國民黨附隨組織，婦聯會不服提告，請求法院撤銷原處分。台北高等行政法院18日判決，婦聯會自1959年初起至2004年底止曾是國民黨附隨組織，並再給付國庫178億9184萬元而脫離附隨組織，其餘則駁回，可上訴。

雷倩在臉書發文表示，感謝北高行合議庭，在長達六年多的訴訟期間，進行26次準備程序及1次言詞辯論，以期能還原事實真相，婦聯會亦配合法庭逐次逐項提出白紙黑字的證據。

「黨產會一直以莫須有罪名迫害我們！」雷倩強調，黨產會六年多以來，不但多次對法院的要求未予回應，僅反覆以「威權時期黨國體制」之眼鏡、以今非古的臆測，強調莫須有之罪名，假公權力持續迫害從事社會服務的人民團體。

雙方都還會再上訴

雷倩說，雖法院之認事用法宥於現今《黨產條例》之規定，尚有未盡如人意之處；然審理過程中所揭露之各項事實，必定會在歷史上留下濃墨重彩的記錄。婦聯會也會在收到完整判決後，研議上訴內容。

黨產會則發聲明批評，台北高等行政法院就婦聯會為中國國民黨附隨組織一案宣判，該判決在表面上看似各有勝負，但卻明顯脫離雙方的主張和攻防重點，是一個不折不扣的「訴外裁判」，黨產會將依法提起上訴。

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