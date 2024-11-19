快訊

陳鑒做詐騙集團！余天揭「女婿驚人家世背景」 心疼孫子們無人照顧

嚇！大學生用聊天機器人Gemini做功課被回「Please die」 Google回應了

聽說台灣很落後！英國母女不信 來台大讚一事：每天都被驚豔

婦聯會非附隨組織 雷倩批黨產會迫害

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
北高行近日宣判婦聯會自2004年後非國民黨附隨組織，婦聯會與黨產會都將上訴。中央社
北高行近日宣判婦聯會自2004年後非國民黨附隨組織，婦聯會與黨產會都將上訴。中央社

黨產會2018年認定婦聯會為國民黨附隨組織，台北高等行政法院推翻判決！判決指出，婦聯會自1959年初起至2004年底止曾經是國民黨附隨組織，但已再給付國庫178.9億而脫離。對此，婦聯會主委雷倩表示，這顯示黨產會反覆以「威權時期黨國體制」的莫須有罪名迫害婦聯會，但黨產會表示不服判決、仍要上訴。

批黨產會以今非古

不當黨產委員會2018年認定，中華民國婦女聯合會為國民黨附隨組織，婦聯會不服提告，請求法院撤銷原處分。台北高等行政法院18日判決，婦聯會自1959年初起至2004年底止曾是國民黨附隨組織，並再給付國庫178億9184萬元而脫離附隨組織，其餘則駁回，可上訴。

雷倩在臉書發文表示，感謝北高行合議庭，在長達六年多的訴訟期間，進行26次準備程序及1次言詞辯論，以期能還原事實真相，婦聯會亦配合法庭逐次逐項提出白紙黑字的證據。

「黨產會一直以莫須有罪名迫害我們！」雷倩強調，黨產會六年多以來，不但多次對法院的要求未予回應，僅反覆以「威權時期黨國體制」之眼鏡、以今非古的臆測，強調莫須有之罪名，假公權力持續迫害從事社會服務的人民團體。

雙方都還會再上訴

雷倩說，雖法院之認事用法宥於現今《黨產條例》之規定，尚有未盡如人意之處；然審理過程中所揭露之各項事實，必定會在歷史上留下濃墨重彩的記錄。婦聯會也會在收到完整判決後，研議上訴內容。

黨產會則發聲明批評，台北高等行政法院就婦聯會為中國國民黨附隨組織一案宣判，該判決在表面上看似各有勝負，但卻明顯脫離雙方的主張和攻防重點，是一個不折不扣的「訴外裁判」，黨產會將依法提起上訴。

【更多精采內容，詳見

婦聯會 雷倩 黨產會

延伸閱讀

轟藍擋不義遺址保存 政治受難家屬：要有承認錯誤勇氣

7刀狠殺女友…抄16本心經送法官遭退貨 二審仍判無期徒刑

獨／為退瘀？丟兒泡熱水溺斃稱有醫學根據 父今二審判16年

中華工程涉新北環快弊案 改判沒收30萬確定

相關新聞

川普與馬斯克再同框 將共同出席SpaceX星艦第6次試射

Politico報導，美國總統當選人川普19日將前往太空探索科技公司SpaceX在德州的發射場，與創辦人馬斯克一同觀看大型火箭「星艦」（Starship）的第6次試射。...

侯友宜、趙少康控比特王節目抹黑反被控誣告 均不起訴

前立委邱毅、資深媒體人毛嘉慶在YT頻道「Bit King比特王出任務」，以「有牌照的賊頭」形容侯友宜當年從警收規費、因喬...

中火為鑑！四接環評...基議員促市長出席阻硬闖 謝國樑回應了

環境部審查中火二期環評案在爭議聲中仍通過環評審查，基隆協和電廠更新改建四接案可能在年底或明年初再開環評會，議員陳冠羽今要...

照片看歷史／1960年中南部二期稻作豐收 記者現場見證

1960年11月19日，台北各報及通訊社攝影記者團上午8時由台中出發前往中部彰化、雲林兩縣，訪問農村二期水稻豐收情況，當時農業機械化尚未普及，農民彎腰用鐮刀收割稻穀，並使用打穀機，或用竹子製成的連枷來打穀，農民也使用道路及自家的三合院來晒穀，而非像現在將稻穀直接送進烘穀廠，以乾燥機進行烘乾。...

遊客數腰斬、4波補助用不完 圖解花蓮觀光「慘」業數字

今年地震與颱風重創花蓮觀光，交通部「振興花蓮自由行補助方案」6月起上路，一再加碼，最新的3.0 plus方案來到單月補助2500元，且延長至12月20日。

消費者權益報導獎 聯合報系獲4佳作

一一三年度消費者權益報導獎昨天舉行頒獎典禮，在一百四十八個報名參賽作品中，聯合報系有四個作品榮獲佳作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。