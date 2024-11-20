濃厚耶誕氛圍遍灑周邊 璀璨絢麗廊道奇幻登場

「2024新北歡樂耶誕城」將於11/15(五)起盛大舉行，連續48天以滿滿魔幻華麗的裝置燈飾及活動內容陪伴大家度過最歡樂的耶誕節，而今年度周邊天橋光廊及人行道也以繽紛的光環境設計，讓民眾盡情沉浸在閃耀璀璨的幻境氛圍，歡迎大家相約變裝來新北歡樂耶誕城留下最快樂的回憶！

2024新北歡樂耶誕城今年在市民廣場周圍設置多組魔幻裝置藝術，天橋光廊及人行道也設有獨具巧思的奇幻燈飾藝術，像是新站路天橋「奇幻星門」七彩螺旋的霓虹燈點，呈現迷人絢麗的異幻空間；新府路天橋「蝶舞之森」，多采多姿的蝴蝶在光影下形成翩翩起舞的靈動模樣，讓人彷彿置身森林幻境；縣民大道天橋「魔幻杏運星」以銀杏造型結合璀璨漸變的暖黃燈飾，營造溫暖祝福的節慶氛圍；麗寶百貨廣場—公車站旁的天橋「綺麗幻境」則以藍黃相間且變幻閃爍的華麗圖騰，吸引大家變裝並盡情展現亮麗自我；百揚大樓天橋「甜甜圈幻想曲」以甜甜圈為主題，炫目的光點像是撒上迷幻糖霜，漫步其中感受無盡的甜蜜與幸福；板橋車站天橋「夢幻星海」布滿閃耀星點，形成璀璨夢幻的星海，引領人們找尋內心純真；小遠百天橋「魔力之泉」以魔幻光譜展現充滿律動的漂浮魔力之泉，在城市上空舞動！

「幻夢槲寄生」以寓意愛與和平的槲寄生為造型，營造夢幻佳節氛圍。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

而鄰近人行道部分，新站路人行道的「無敵幸運星」以金銀相間的設計打造出一座閃耀星芒，星光熠熠的樣貌，彷彿點亮了無限的希望與幸運；新府路人行道的「幻夢槲寄生」以寓意愛與和平的槲寄生為造型，營造夢幻佳節氛圍，期盼在耶誕夜晚來場浪漫的邂逅；中山路人行道「奇願大道」擁有銀河般閃耀的特殊拱門造型，象徵內心璀璨純真的光芒；縣民大道人行道「魔幻星河」耀眼流暢的線條，宛如耶誕精靈穿梭其中形成閃耀的星河，帶來滿滿的活力與熱情！

「魔幻杏運星」以銀杏造型結合璀璨漸變的暖黃燈飾，營造溫暖祝福的節慶氛圍。 圖／新北市政府觀光旅遊局 提供

此外，市民廣場內步道廊道「心手相連」和「魔力光毯」以及板橋車站B1連通道「星星圓舞曲」也皆裝點著亮麗斑斕的色彩與燈飾，為整個場域注入了獨特的魔幻氛圍！眾多絢麗周邊裝置及燈飾將於每日17時30分到23點時亮燈，誠摯邀請大家一同感受最魔幻的耶誕氛圍，更多「2024新北歡樂耶誕城」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2024新北歡樂耶誕城」官方網站查詢。

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