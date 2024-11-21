扶助非營利團體永續發展地方產業!中彰投分署運用「多元就業開發方案」為弱勢求職者創造上萬個在地就業機會

婦女們用在地食材製作產品，傳播在地的愛與美味。 圖／中彰投分署

勞動部勞動力發展署中彰投分署持續推動「多元就業開發方案」，促進地方產業發展與創造弱勢族群在地就業機會。其中彰化縣樂林食物銀行慈善會獲得該方案補助辦理偏鄉傳愛計畫，除透過募集物資協助弱勢家庭外，針對該方案進用的中高齡等特定對象也提供烘焙和店鋪營運的專業訓練，並輔導其通過技能檢定，變身為慈善會的食物研發員，進而自助助人。該慈善會從最初整合各界捐助資源幫助弱勢族群的被動模式，進展到利用在地農產品積極「造食」以達永續發展的目標，充分體現多元開發方案公私協力促進就業的精神。

婦女們參加培訓，從做中學習，快速增加就業力。 圖／中彰投分署

位於彰化二林的彰化縣樂林食物銀行慈善會，因為看到彰化西南角弱勢者的物資缺乏，自110年開始申請該方案，多年來在中彰投分署的輔導下，由初期在二林鎮投放食物至社區冰箱開始營運，6年來已延伸到周邊芳苑鄉等12個鄉鎮，共設有32個社區冰箱據點，近年更以「行動柑仔店服務車」將服務擴及整個彰化縣，照顧的弱勢家庭也從最初的60戶增加至每月照顧近2千人。

樂林食物銀行慈善會除接受捐助照顧弱勢家庭，近二年積極轉型，從申請多元就業開發方案以扶助為主的社會型計畫，改朝向自給自足的經濟型計畫，透過進一步成立「傳愛小舖」，運用在地農特產品做為原料，製成饅頭、壽桃、麵包、果乾、菜乾等商品進行銷售和擴展網路通路，逐步邁向成為社會企業之路。

針對運用多元方案所進用的人力，樂林除培育他們養成烘焙產品製作、店鋪營運管理等相關知能外，還輔導他們參加「中式麵食加工發酵類丙級」技術士考試，113年取得6人通過證照的佳績。其中育有2子且為家中主要經濟支柱的小純，因受限學歷求職屢遭挫折，在員林就業中心的引薦加入了樂林，經過輔導培訓，順利通過檢定。目前的她勇於發揮創意進行新品研發，不僅成為團隊的中堅力量，更晉升為研發人員。

中彰投分署表示自多元就業開發方案啟動以來，已攜手民間團體共同推動逾2,000項社會公益及地方產業發展計畫，創造在地就業機會並幫助上萬名弱勢者找到工作，並於進用期間透過課程培訓提升職場技能，為在地弱勢求職者如二度就業婦女及中高齡等特定對象強化再就業能力，歡迎有需求的民眾逕洽各就業中心。