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中彰投分署扮演人才活力的推手，鼓勵企業等用人單位為勞動力發展帶來更多創意提案！

文／ 中彰投分署

國合公司榮獲勞動提案金讚獎。 圖／中彰投分署
國合公司榮獲勞動提案金讚獎。 圖／中彰投分署

因應我國人口結構和產業環境快速變遷，勞動力發展署中彰投分署今年舉辦第2屆「勞動提案金讚獎」，激勵企業等用人單位在人才開發運用與提升上，展現靈活創意。從本屆獲獎提案中可看出企業積極朝向「產官學多元合作」和「聚焦人才永續發展」雙方向發展，例如獲獎的國合科技股份有限公司，因應高齡化社會，分別運用人才久任獎勵金制度及職場小天使等友善職場措施，讓資深青年來陪伴壯世代新人，成功將員工離職率從40%降為0，並致力於創造青銀融合的學習型團隊。

中彰投分署劉秀貞分署長表示，人才是企業發展的核心動力，用心開發及留任人才就是投資未來！本屆金讚獎的參選提案，展現了企業對臺灣勞動力缺口的應變力，透過靈活的管理創意，在「產官學多元合作」在「聚焦人才永續發展」上的多項實用性提案，有助企業提升在地競爭力。從中也可看出企業不僅著重在解決短期人力問題，更積極探索長期的發展潛力，力求讓人才和企業共同成長。中彰投分署作為人才活力的推手，將持續鼓勵更多單位為勞動力發展帶來更多驚喜！

國合公司展現青銀共融的精神活力。 圖／中彰投分署
國合公司展現青銀共融的精神活力。 圖／中彰投分署

今年獲獎企業之一的國合科技股份有限公司，成立於1995年，是一機械產業的全球整合型公司，透過跨國技術合作，致力於研發多項台灣首創的產品和技術。為了解決高達40%員工離職率，該公司透過銀髮人才資源中心「企業輔導團」進廠診斷而獲得啟發，開始檢視內部用人制度，並積極營造友善中高齡職場，自2021年起導入「壯世代新人陪伴計畫」，透過「老青年」陪伴「新壯世代」的「青銀融合」，讓跨世代互相合作學習，並建立獎勵金等友善制度，有效留用人才。另該公司也以TTQS為基石，結合職能教育推動人才培育計畫，建立職能盤點表等系統，讓每位員工都能找到適合自己的成長路徑。

職場小天使制度由公司資深青年陪伴壯世代新人。 圖／中彰投分署
職場小天使制度由公司資深青年陪伴壯世代新人。 圖／中彰投分署

中彰投分署期許透過標竿學習，鼓勵企業等用人單位能以更開闊的視野多角化開發人才，並在人力運用上繼續深化與升級，想瞭解更多2024第二屆勞動提案金讚獎獲獎單位提案內容，可上「中彰投分署官網-訊息中心-分署活動專區」查詢。

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