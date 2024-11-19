中火為鑑！四接環評...基議員促市長出席阻硬闖 謝國樑回應了

環境部審查中火二期環評案在爭議聲中仍通過環評審查，基隆協和電廠更新改建四接案可能在年底或明年初再開環評會，議員陳冠羽今要要求市長謝國樑親自出席環評會，為基隆把關，阻止中央硬闖。謝國樑說，看到台中市的情況，基隆會再做審慎的考量，尚未決定是否參加環評會。

陳冠羽說，燃油機組如期除役這件事，市府要表達態度和立場，目前整個協和電廠更新改建期程已經亂了套，台電可能會說要留做備援電廠，地方為何還要忍受空汙的威脅，市府至少宣示性告知台電，燃油機組該除役就除役，不要再說備援。

陳冠羽表示，台中的舊機組就是這樣，台電就是說備援，台中市長盧秀燕也生氣了，但這次盧秀燕沒有出席環評會，環評會就過了。希望市長這次可以出席環評會，經濟部長說要來拜訪，現在也沒有了，建議市長是否可以主動拜訪經濟部，表達基隆市的立場，不應該填海造陸，不應該蓋一個這麼大的電廠在基隆港旁邊。

陳冠羽說，台中中火案環評去了4個立委也沒有用，環境部就是這樣，上次基隆協和四接環評也是黑箱，根本不怕醜，就是要硬闖，市長如果不去環評會，協和電廠恐就變大型天然氣發電廠了。

謝國樑表示，針對協和燃油機組如期除役，絕對是有共識的。中火案盧秀燕並沒有親自出席環評會，至於基隆四接的環評會，他還沒有決定最後是否要出席，還不會說一定要去或不去，但允諾全力好好看顧這個環境，一如過去努力做好這件事，看到台中市的情況，基隆會再做更多的考量，繼續督促未來的發展。

謝國樑說，台電更新機組，環評必須顧到市民的安全和環境的保護，這是環評最大的用意，基隆市政府一定會做通盤最審慎的考量，基於台中的案例，他會審慎走未來走的每一步。