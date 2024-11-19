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安地瓜古城花卉節 台灣技術團巨蛋裝置藝術吸睛

中央社／ 瓜地馬拉市18日專電

瓜地馬拉古城安地瓜，上周末舉辦一年一度的花卉節，吸引上萬人入城參觀。台灣駐瓜地馬拉技術團也以「巨蛋」造型的裝置藝術參加，吸引不少遊客駐足拍照留念。

安地瓜是瓜國最負盛名觀光城市，迄今已經有近500年歷史，是西班牙殖民中美洲時期的首府，在1979年也被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產。包括國家地理（National Geographic）雜誌以及多個國際旅遊媒體，都評選該城是世界「令人印象最深刻」的最佳旅遊勝地，和拉丁美洲最佳旅遊城市。

安地瓜花卉節今年是第8年舉辦，節日期間，包括市政府，商店餐廳以及民眾，都會在市區的道路廣場以及自家門前，擺放各式各樣的鮮花，並且設置造型不同的花卉裝置藝術。

今年花卉節的主題是「愛麗絲夢遊仙境」，因此大街小巷都布置相關的童話人偶，拍照場景以及打卡熱點，讓整座城市色彩繽紛充滿童話風。

台灣駐瓜地馬拉技術團也參與今年花卉節活動。趕搭台灣現在的棒球熱，技術團以竹子搭建「巨蛋」造型裝置藝術，並且陳列各項技術團輔導當地業者開發的竹製工藝品，由於造型特別，也吸引許多遊客參觀拍照留念，成為花卉節的一大亮點。

安地瓜市長阿思特利亞斯（Juan Manuel Asturias）特別前往技術團的「巨蛋」造型裝置藝術參觀，開心和駐瓜地馬拉大使張俊菲以及技術團人員自拍留念，並希望安地瓜未來和台灣，能有更多的合作交流機會，讓台灣民眾更了解這個充滿異國風情的歷史古城。

瓜地馬拉

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