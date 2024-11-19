沖繩宣言救地球 台青分享行動解方

台灣與全球約卅國、上百位青年共同提出「沖繩宣言」，承諾打造永續、公平與韌性世界，並連同第一本「台灣綠色行動與解方指南」送到ＣＯＰ29現場，透過致贈重要人士或活動分享，增加國際曝光交流機會。

昨一場「賦能青年」分享會，世台聯合基金會亞太中心理事兼ＣＯＰ專案執行長申心蓓表示，青年不僅是明天的領導者，更是今天的領導者，他們帶來嶄新視角、活力和創新點子，對於因應氣候變遷等複雜挑戰至關重要，基金會為賦能青年啟動「聯合國全球培訓計畫」，提供參與國際外交和氣候治理所需的工具及機會，在全球活動中獲得實踐經驗，學習知識、倡導變革及建立能夠支持職能發展的網絡。

工研院資深工程師連振安以今年ＣＯＰ29焦點議題—「巴黎協定」第六條為例，說明在碳市場的青年角色與綠領工作機會，包括為青年提供再生能源和減排技術的技能培訓及認證、利用青年在數位工具及數據的專業知識提升碳排放的追蹤效率，以及支持青年主導的林地復育、再生能源等專案，將在地專案對齊國家氣候目標，發揮更廣泛影響。

分享會主持人的黃一展，也是致力推動永續的台灣青年領袖。他讀師大附中時，遠赴歐盟總部布魯塞爾參加海外交流，隨後立志投入國際組織，目前任職於聯合國資訊與通訊科技辦公室及社會影響力投資基金會。