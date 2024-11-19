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消費者權益報導獎 聯合報系獲4佳作
一一三年度消費者權益報導獎昨天舉行頒獎典禮，在一百四十八個報名參賽作品中，聯合報系有四個作品榮獲佳作。
消費者權益報導獎昨天揭曉，平面及網路（文字）類專題報導獎，聯合報元氣中心採訪團隊的「自費醫療—不可承受的重 台灣因病而窮再現」，及財經、生活文教、地方社會共同報導「租賃融資公司放款亂象 年輕小白想存一桶金 結果存一桶債」獲得佳作。
元氣及地方社會中心「退休族的隱形歧視—自主投保權被剝奪」，及經濟日報「台灣影子銀行危機」摘平面及網路（文字）類即時報導獎佳作。
其中「租賃融資公司放款亂象」，主要關注年輕財經小白在離開校園進入社會之前，遭不法的租賃融資公司誘騙去借錢，存錢不成反而變成存債，在系列報導中，強力呼籲金管會、經濟部負起責任，政府要更積極訂定融資公司專法來補破網，並且點出被外界忽視未察覺的法規破口。
另外，本作品也指出消保法對消費者的保障不足，特別是只保障「真買賣」，不慎「假買賣」的民眾則求償無門，經本報報導後，即有立委發起修法。
行政院秘書長龔明鑫表示，此屆消費者權益報導獎從一四八件參賽作品中，選出卅四件入圍作品，以食安新聞最多，反映「民以食為天」的重要性。其次為金融消費及ＡＩ、資安等相關新聞，數位科技發展雖造就新型態消費浪潮，但也引發新型態借貸危機，及不斷翻新的詐騙手法。
消費者權益報導獎其他得獎名單包括警廣「追網紅 追到的是推還是雷」獲頒廣播及網路（音頻、ＰＯＤＣＡＳＴ）類專題報導獎特優、東森財經台「成家之夢淪為惡夢—別讓『工業蟑螂』闖進你的家」為電視及網路（影音）類即時報導獎特優、鏡電視於電視及網路（影音）類專題報導獎以「是誰騙走我的家」榮獲特優。
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