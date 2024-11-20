新北美感跨域基地 多管齊下養成孩子美感力

圖／新北教育局 提供

新北市教育局為推動美感教育，自110年底於民安國小設置美感跨域共學基地，包含「影資整合中心」、「藝術STEAM創發中心」及「藝術雙語教學中心」，迄今(113)年已製播50支美感教育影片、產出60件以上藝術steam教案、更發表全國首本主題統整式「新北市雙語藝術教材」，同時辦理教師研習工作坊推廣成果。

圖／新北教育局 提供

製播美感教育頻道 引領民眾領略生活美感「影資整合中心」製播美感教育頻道，推出「跟著美感去旅行」、「藝術雙語FOLLOW ME」及「校園那藝課」等節目。「跟著美感去旅行」以生動的方式探索生活中的美感，到訪金瓜石、三峽、淡水、鶯歌等15區介紹當地自然文化之美。113年推出多元專題，如校園美食篇至坪林國小等地探索午餐及茶文化之美、制服之美篇發現高中職制服設計美感、自然之美則到雲海國小等校感受蛙鳴鳥聲的自然美感。

「藝術雙語FOLLOW ME」結合節慶活動，推出如龍舟反覆之美、國旗對稱之美、萬聖節裝扮之美、音樂雙語變變變等活動，教導孩子學習美感及雙語應用。

「校園那藝課」系列則推出「辭修野餐日」及「青山偶們一起來跳舞」等，一起認識學校特色藝術課程。今(113)年10月更推出全新一季「美感出任務」，尋找隱身在新北市各地的不同領域藝師，探索跨領域美感。

自111年於美感教育頻道Youtube已上映近50支精彩影片，同步在教育局Youtube及新北學Bar臉書粉專播出，累計超過30萬人次收看。

圖／新北教育局 提供

推動藝術STEAM及雙語課程研發 發展孩子的跨域多元能力「藝術STEAM創發中心」開發跨領域課程，透過社群工作坊、教案及作品徵選等方式，鼓勵教師們將科學、技術、工程、數學等不同領域知識融入藝術課程，建立以藝術為本位且符合108課綱學習重點的STEAM課程。每年皆有超過30件豐富多元的教案和作品產出，今年更與日本九州大學、泰國法政大學及澳洲昆士蘭高中等校交流並開放參訪，將新北STEAM教育推向國際舞台。

「藝術雙語教學中心」集結藝術輔導團教師共同開發「新北市雙語藝術教材」，該教材榮獲臺灣設計研究院2024年第二屆教科圖書設計獎多元教材創新組特獎殊榮，以3F（Friendly、Functional、Focus on the Arts）設計國小3至6年級主題式課程，引導孩子發展不同能力。如表演藝術引導學生開展創造性戲劇，提高合作與表達能力；視覺藝術引導學生發現視覺元素、實驗媒材、運用工具、探索自我和在地，發展創造及表達能力；音樂則透過雙語教材豐富學生對音樂的理解與素養。

民安國小6年級陳萌同學分享，每次都很期待「跟著美感去旅行」頻道的新影片，除了可以跟著主持人上山下海遊遍新北，也能認識新北在地傳藝達人，更能透過雙語學習藝術，真的是既豐富又有趣!5年級張若榆同學分享，藝術STEAM課程總有意外驚喜，如酒精墨水故事屋、凸輪音樂盒、懸浮星球，每次的創作都能學習到不同的科學原理，將自然領域專業知識與藝術結合，讓作品看起來特別又新奇。

教育局長張明文表示，美感力是孩子未來的競爭力，最好的美感教育應該融入日常生活中。新北市將持續積極推動美感教育，透過美感影音製播、藝術跨領域課程教材開發，辦理課程分享觀摩及教師增能等，讓跨領域美感教育扎根各校，培養孩子更具備對生活美感的觀察力，也更有想像力及創造力，用美感素養加值未來。