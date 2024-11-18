快訊

減少無照駕駛…交通部修法重罰 致死或重傷終身禁考照

恐怖！高雄明鳳街蚯蚓大軍來襲 網：這族群看到最開心

空軍將擴編愛國者MSE飛彈營 採購程序在台在美都是謎

澳日美防長強調台海和平 外交部：共同捍衛國際秩序

中央社／ 台北18日電

澳洲、美國及日本國防部長17日舉行會談並發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性。外交部今天致謝並表示，將持續與理念相近夥伴共同合作，捍衛國際秩序及促進區域繁榮。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）及日本防衛大臣中谷元17日齊聚澳洲北部達爾文（Darwin），針對3國國防合作、台海局勢、南海議題、烏俄衝突、朝鮮半島局勢等展開對話。3國防長會後在聯合聲明中，強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題。

外交部上午發布新聞稿指出，誠摯感謝澳、美、日3國持續公開表達共同維護台海和平穩定及印太區域和平的堅定立場。台灣也將持續與理念相近夥伴共同合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平、穩定及繁榮。

國防部 日本 澳洲

延伸閱讀

「最後一場拜習會」美中領導人秘魯會晤 我外交部聲明回應

拜習會談台海和平 藍委：兩人意在沛公、都向川普喊話

20家無人機廠商訪立陶宛 外交部：展現台灣研發實力

大陸、秘魯聯合聲明提一中原則 外交部批混淆國際視聽

相關新聞

薄瓜瓜行蹤成謎 許家早被前國安人士提醒要低調謹慎

中共前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜來台，與羅東博愛醫院創辦人許文正的孫女許惠瑜結婚，引起關注。國安局長蔡明彥今天表示，有...

我向美方查證 拜習會公開私下都未提「賴清德」

•「拜習會」16日在秘魯登場，中國大陸官媒釋出訊息指稱，大陸國家主席習近平首次公開點名賴清德總統，強調「台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容」。不過，我方相關單位向美方確認，無論公開或私下談話，習近平都沒有提到「賴清德」三個字。

照片看歷史／1954年第9屆全省美展開幕 由嚴家淦剪綵

1954年11月18日，第9屆全省美術展覽會上午9時，在省立台北博物館（即今國立臺灣博物館）二樓揭幕，由時任省府主席嚴家淦主持並剪綵，嚴主席致詞說，在此大時代中，人們除物質生活更應注重精神生活，而美術為精神生活中最重要之一環。

從數字看大巨蛋 營運1年帶來人潮錢潮 爭議也不少

台北大巨蛋帶動台灣多個縣市跟進孵蛋，開啟「巨蛋時代」。2023年11月18日首場公開測試賽後，1年來超過80場體育賽事，...

增專勤人力查失聯移工 民團批本末倒置

我國失聯移工人數逐年攀升，外界憂心主責查緝的移民署專勤隊人力若拉警報，難有量能解決失聯問題。民團認為，移工失聯是因為錯誤...

專勤隊缺人 ／抓逃逸移工 警察怨反客為主

我國外籍移工數量大幅增加，專勤隊員人數卻不增反減，一人管理逾一四○○名移工，「專勤缺工」的結果就是沒有人力去查、抓逃逸移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。