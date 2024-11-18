專勤隊缺人 ／抓逃逸移工 警察怨反客為主

我國外籍移工數量大幅增加，專勤隊員人數卻不增反減，一人管理逾一四○○名移工，「專勤缺工」的結果就是沒有人力去查、抓逃逸移工，導致許多追捕工作落到負責「協助」的警察身上。有警察抱怨，專勤隊員現在比較像僅處理文書作業的「文職人員」，抓逃逸移工多是警察負責，勤務更加繁重，似乎「反客為主」。

全國專勤隊員約五百多人，負責處理外籍移工違反入出國及移民法之查察、臨時收容、強制出境及驅逐出國相關工作。專門負責處理移工問題的警官私下透露，追緝逃逸移工的主責單位應該是專勤隊，早年有警察轉任專勤隊員，能文能武，也積極追緝逃逸外籍移工，不過，現在的專勤隊員已經變得像是「文職」，多半都將時間花在處理文書作業上，本來只是負責「協助」的各地警力，反成為真正在第一線追緝逃逸移工的主力。

不過，熟悉專勤隊業務的人士認為，專勤隊並非只負責查緝失聯移工，還有許多業務要執行，特定案件如涉及人口販運等，很難把所有成本耗在失聯移工。