移工人數攀升 移民署專勤查緝吃不消

失聯移工犯罪人數逐年上升，管理問題受關注。我國外籍移工近年成長速度驚人，二○二一年為六十六萬人，二○二三年已達七十五萬人；不過，移民署專勤隊人數未依移工數新增比率調升，從二○二一年的五六五人，至二○二三年的五四六人，至今年九月底，總員額約五七○名。

以外籍移工平均以每年增加五萬人的速度計算，目前每位專勤隊員須管理一四一三人。不只專勤隊員大喊吃不消，移民署也認外勤查緝人力實顯不足。

移民署回應，二○一二年起結合勞動部及內政部警政署等國安機關，共同推動專案合力執法外，也會增聘行政人力、保全人力及爭取替代役男等辦理非核心業務，協助專勤隊、收容所等單位，避免移民執法人力不足，影響查緝、收容遣送量能。

國民黨立委李彥秀指出，台灣外籍移工三年增加十四萬人，專勤隊員卻只增加五人，顯然是嚴重的不足，更凸顯政府只想引進移工解決當前缺工的問題，卻不願負責管理，可能造成未來嚴峻的社會與國安問題；移工是台灣的家人，更是國家經濟發展的重要力量，政府應該將心比心，將每一位移工當成國人來照顧，增加專勤隊的人力與資源，改善勞動條件，讓台灣成為移工第二個家。

我國二○二一年外籍移工約六十六萬、二○二二年七十二萬、二○二三年七十五萬，平均以每年增加五萬人的速度在成長。政府也宣布開放印度移工來台，加上台灣缺工嚴重，預期移工人數會快速增加。

外籍移工人數大幅增加，衍生治安疑慮。據統計，二○二一至二○二三年涉犯刑案外籍移工人數分別為四五六八人、四八五八人、五六四二人，逐年增長。當中以公共危險罪多，其次是毒品、竊盜、詐欺、傷害。

政府大量引進移工，卻不重視管理問題，遭批「放任不管」。有警方甚至擔憂，各國外籍移工未來可能會產生「團體性」，以國家為單位，進而組織「幫派」。

李彥秀指出，移工的政策與管理是台灣必須面對的兩大問題，監察院今年初就促請行政院正視移工政策失衡衍生的偷渡問題，但一年將過，行政院相關精進作為仍付之闕如；移工失聯人數增加，主要原因仍在於溝通不良、勞動條件不佳、政府查緝不力等三大問題；加強移工基本語言能力、協助雇主聘用具有語言溝通能力的管理人員是當務之急。