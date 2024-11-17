補專勤隊人力解決移工失聯？民團：錯誤期待、本末倒置

我國失聯移工人數逐年攀升，外界憂心主責查緝的移民署專勤隊人力若拉警報，難以解決失聯問題。第一線服務移工的民團認為，移工失聯是因為錯誤的移工管理政策，不檢討造成失聯的荒唐制度、調整不合理的逾期居留罰鍰，反指望增加專勤隊人力解決問題，是錯誤期待，本末倒置。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達認為，移工人數與專勤隊人數兩者關聯不大，而失聯移工人數增加，與專勤隊人力負擔是否繁重也無因果關係，移工之所以無證，大部分與仲介與雇主有關，且移工儘管在無證情況下，仍在協助國人工作，何罪之有？

汪英達指出，負責移工政策、管理的是勞動部，而非移民署專勤隊，若將專勤隊定位成專抓移工，思維本身就有錯誤。他提到，「入出國及移民法」修正後，大幅提高逾期居留罰鍰，造成無證移工無法自首、回國，反而讓問題擴大，這種愚蠢修法理應退回，政府不該導因為果，想靠擴大查緝解決問題。

一名長年服務移工事務的人士認為，台灣就是有低階勞動力的需求，許多工廠、農地都會依賴無證移工協助，專勤隊員並非不抓，而是基於市場需求和私下默契，只能「睜一隻眼閉一隻眼」，還有人開玩笑說，若大量查緝失聯移工，那些農林漁牧業、傳產都將岌岌可危。

該人士認為，台灣一直將移工視為替代性人力，未設計符合人權、合理的勞動環境，在管理上偏袒本國雇主，但就業服務法訂定至今已20多年，隨著移工教育水準提高、人權觀念健全，台灣如果無法給予移工更健全的勞動環境，失聯議題仍會一直出現，反倒造成治安潛在風險。

另名第一線處理移工庇護的人士直言，社會若認為提高專勤隊人數加強查緝能量，就能「解決」失聯移工議題，這完全是錯誤期待，應該回頭思考整體勞動市場出了什麼問題，否則提高人數也於事無補，增加的專勤隊員也必須收錯誤政策的爛攤子。