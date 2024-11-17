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專勤隊「缺工」沒人力抓逃逸移工 警嘆變他們工作

聯合報／ 記者張睿廷黃婉婷／台北即時報導
外籍移工逃逸。圖／新竹縣專勤隊提供
外籍移工逃逸。圖／新竹縣專勤隊提供

我國外籍移工數量大幅增加，專勤隊員人數卻不增反減，1人管近1400名移工，「缺工」的結果就是沒有人力去查、抓逃逸移工，結果工作都落到負責「協助」的警察身上。有警察抱怨，專勤隊員現在比較像只處理文書的「文職人員」，抓逃逸移工多是警察負責，勤務更加繁重。

全國專勤隊員約有500人，負責處理外籍移工違反入出國及移民法之查察、臨時收容、強制出境及驅逐出國相關工作。專門負責處理移工問題的警官私下透露，追緝逃逸移工的主責單位應該是專勤隊，早年有警察轉任專勤隊員，能文能武，也積極追緝逃逸外籍移工。不過現在的專勤隊員已經變得像是「文職」，多半都將時間花在處理文書作業上，本來只是負責「協助」的各地警力，反客為主，反成為真正在第一線追緝逃逸移工的主力。

知情人士指出，現在許多專勤隊員都是嬌小女生，如果在第一線碰上兇惡又高大的逃逸移工，恐怕也難以應付。希望政府重視相關問題，補足專勤隊人力與需求，別再無止盡將壓力丟給基層公務人員。

不過有熟悉專勤隊業務的人士認為，專勤隊並非只負責查緝失聯移工，還有許多業務要執行，特定案件如涉及人口販運，還有內部的KPI要達到，很難把所有成本耗在失聯移工，然而，隨著台灣移工人口增加，移工在不健全的勞動環境中逃離導致失聯，又造成業務量提升的情況下，自然超出負荷。

該人士認為，在查緝失聯移工這件事上，專勤隊與警察理應是合作關係，在移民署人力不足的情況下，負責各地治安的警察，在巡邏、辦案的過程中，也能成為查緝助力，而非互踢皮球，所謂「反客為主」的感受，或許是制度使然。

失聯 移工 警察

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