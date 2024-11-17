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移工75萬人增速不減 專勤隊不增反減1人竟要管1400人

聯合報／ 記者張睿廷黃婉婷／台北即時報導
外籍移工。示意圖／聯合報系資料照
外籍移工。示意圖／聯合報系資料照

失聯移工犯罪人數逐年上升，管理問題受到關注。我國外籍移工近年成長速度驚人。2021年只有66萬名外籍移工，到了2023年竟已達到75萬人；不過，移民署專勤隊人數不只沒增加，還從2021年的減少至546人，平均一人要管理1379人，根本無法負荷。有國民黨立委對此表示，外籍移工數量越來越多，政府若繼續視之不理，未來恐衍生社會問題，導致國家付出高昂代價。

我國2021年外籍移工人數約66萬、2022年72萬、2023年75萬，平均以每年增加5萬人的速度在成長。政府也對外表示未來將開放印度移工，加上台灣缺工情形嚴重，預期移工人數未來應還是會快速增加。

外籍移工人數大幅增加，衍生治安疑慮。根據統計，2021年涉犯刑案外籍移工人數為4568人、2022年4858人、2023年5642人。當中以公共危險罪多，其次是毒品、竊盜、詐欺、傷害。

外籍移工的犯罪問題逐年上升，我國卻無實質有效的應對方式，更別提專門辦理辦理全國各縣市專勤隊違反入出國及移民法之查察、臨時收容、強制出境及驅逐出國，執行境內面談、外來人口查察等工作的移民署專勤隊員在2021年還有565人，到2023年竟然剩下546人。外籍移工增加10萬人，專勤隊員卻不增反減，導致專勤隊員疲於奔命，無力負荷。

政府大量引進移工，卻不重視管理問題，遭批根本是「放任不管」，有警方甚至擔憂，各國外籍移工未來可能會產生「團體性」，以國家為單位，進而組織「幫派」，就像以前台灣的本省人及外省人因為族群問題，為了保障利益、地盤組織幫派一樣。

國民黨立委李彥秀指出，移工的政策與管理是台灣必須面對的兩大問題。監察院今年初就促請行政院正視移工政策失衡衍生的偷渡問題。但是，一年快過去，行政院相關的精進作為仍付之闕如。

李彥秀提到，移工失聯人數增加主要的原因還是在「溝通不佳」、「勞動條件不佳」以及「政府查緝不力」等三大問題。加強移工的基本語言能力、協助雇主聘用具有語言溝通能力的管理人員是當務之急；專勤隊員平均一人管理1379位移工，隊員人數顯然嚴重不足，這是管理移工的重要一環，如果不能強化專勤隊量能，未來如果衍生社會問題，恐使台灣付出高昂代價。

民進黨立委莊瑞雄認為，台灣缺工是事實，政府不斷開放外籍移工的同時，逾期未歸的人數也可能因為各種原因增加，此時不妨思考「有條件大赦」，比如區分有無犯罪記錄、思考如何制定篩選標準，與其讓失聯移工不斷流竄、專勤隊疲於奔命，不如好好納管。

移民署回應，截至2024年9月底，失聯移工人數為8萬8881人，各縣市專勤隊總員額僅約570名，外勤查緝人力實顯不足。因此，移民署自2012年起結合勞動部及內政部警政署等國安機關，共同推動專案合力執法外，另持續推動各項業務簡化、積極爭取經費運用各類協勤人力，如增聘行政人力、保全人力及爭取替代役男等辦理非核心業務，協助專勤隊、收容所等單位，避免移民執法人力不足，而影響查緝、收容遣送量能。移民署將持續促請勞動部研商減少移工失聯的措施與改善對策外，並以查處實務經驗，提供政策建議予勞動部，再會同經濟部、衛福部及農業部等研擬改善措施，減少移工失聯誘因。

失聯 移工 移民署

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