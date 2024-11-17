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聯合報一周大事11/10~11/16
國內
14日：第三級毒品依托咪酯「喪屍煙彈」毒駕嚴重，法務部毒品審議委員會通過依托咪酯類改列二級毒品。
15日：立法院會三讀通過NCC組織法第十六條修正案，落實7月三讀通過的刪除NCC「萬年延任條款」。
16日：在世界十二強棒球賽拿下二連勝的中華隊迎戰日本，最終以一比三不敵日本。
國外
11日：第廿九屆氣候峰會（ＣＯＰ29）正式開幕，峰會主席穆赫塔爾．巴巴耶夫強調，ＣＯＰ29將議定新的氣候融資目標，需求高達上兆美元。
12日：美國總統當選人川普宣布，任命科技富豪馬斯克及曾參加共和黨總統初選的印度裔企業家拉馬斯瓦米共同領導新設的「政府效率部」。
15日：美國商務部敲定對台積電亞利桑那州美國子公司提供六十六億美元（約台幣二一六一億元）的政府補貼。
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