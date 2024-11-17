聯合報一周大事11/10~11/16

1957年11月16日，中華全國體育協進會在台北市國際學舍召開第一次會員大會，完成了它成立30多年來的宿願。會中並正式選出將被稱為「第一屆」的理監事40餘人。大會同時決定時會章修改工作及發展體育第一期計畫方案，交新任的理監事會去處理。 該會員大會由時任理事長周至柔主持，並表示，全國體協所要求的是成千成萬的選手，而非成千成萬的觀眾。...

2024-11-16 09:00